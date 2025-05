LIVE Dezbatere prezidențială la TVR, doar cu Nicușor Dan: „E nevoie de o reformă a întregului aparat administrativ al statului / Românii simt că statul român nu lucrează pentru ei” / Simion a refuzat a cincea dezbatere cu contracandidatul său

Ultima dezbatere publică din această campanie prezidențială are loc joi seară, la TVR, doar cu Nicușor Dan. Candidatul partidului extremist AUR, George Simion, a refuzat din nou să participe la dezbatere. Principalele declarații, mai jos:

Diana Dumitrașcu:

Educație și Sănătate

Sunt comunități care nu au acces la ei în comunitate

Există diferență de educație între comunități

Trebuie să stimulăm specialiști să meargă în zona rurală

La Sănătate: Trebuia să tranșăm de mult timp ce este un spital universitar, ce este policlinica etc să luăm presiunea de pe marile spitale

Trebuie să digitalizăm sistemul de Sănătate

Ce am făcut până acum a fost să cârpim sistemul

Trebuie să ne uităm unde vrem să fim cu infrastructura medicală peste 10 ani

În ce privește Educația principala problemă este lipsa de atractivitate față de piața muncii și trebuie ca statul să aducă bani

O problemă fundamentală este ce anume formăm, cum formăm tinerii, dacă reușim să le stimulăm gândirea critică și aici este nevoie de o schimbare de programe

Trebuie și o perfecționare a profesorilor ca ce-i învață pe copii să fie în acord cu ce trăim

Întrebări de la jurnaliștii altor redacții:

Cristin Bucur, Kiss FM, despre lipsa de transparență a administrației prezidențiale: Ce schimbări ați aduce pentru o comunicare mai eficientă?

ND: Sunt absolut de acord cu critica acestei instituții pentru ce s-a întâmplat în ultimii ani și din păcate această lipsă de comunicare au apărut narațiuni contrare (realității, n.red.).

Ca primar am avut conferințe de presă săptămânal și am răspuns la toate întrebările.

În ce măsură președintele Românii are autoritate să medieze disputele din societate? Președintele trebuie să facă un lung efort pentru a-i convinge pe oameni că lucrează pentru ei?

(Veți numi un purtător de cuvânt?) Cred că da, să ajungem duminică și vedem.

Claudiu Popa, Euronews: Ați auzit azi ”e autist, săracul”. Dacă este intolerabil, ce-i răspundeți și dacă aveți vreun demers?

ND: E o chestiune foarte, foarte serioasă, de care suferă zeci de mii de comuni și adulți. Nu avem voie să glumim cu acest termen, să ne raportăm la el altfel decât ca o afecțiune față de care statul român trebuie să fie foarte responsabil.

Astfel de afecțiuni trebuie să fie în atenția președintelui. O să evaluăm o sesizare la CNCD.

Teodor Bobei, Ziare.com: Ați declarat că dacă George Simion ajunge președintele României este irelevant cine ajunge primarul Capitalei. Veți fi un primar irelevant? Cum afectează venirea lui Simion la Cotroceni proiectele de la primărie?

ND: În primul rând economic, economia e o chestiune de încredere. Firmele ca să vină în România ține de încrederea în statul român.

Nu cred că putem să ne așteptăm la vreo încredere a capitalului străin de a investi în România.

Pe o chestiune așa serioasă cum e incapacitatea de plată, faptul că un primar face o linie de tramvai într-un an sau în trei e relevant.

Ionela Arcanu: Vocea poporului a fost cât se poate de clară că nu mai vrea același sistem de puteri, aceleași partide pe care vreți să le cooptați la guvernare? Ați înțeles vocea poporului?

ND: Vocea poporului a fost și în 24 noiembrie și în 4 mai când a spus că nu vrem reprezentanții partidelor. Iar vocea poporului a fost și la 1 decembrie când a zis 65% occidental (alegerile parlamentare, n.red.).

E responsabilitatea președintelui să lucreze cu partea pro-occidentală. A doua chestie e cine pe cine conduce.

Rona David, Puterea: Ca președinte nu puteți să semnați doar decrete, sunteți un vector de direcții. Când se va impune o mărire a taxelor veți susține un guvern cu aceste măsuri sau veți tempera?

ND: Eu sunt foarte optimist în ceea ce privește economia României pentru că avem o economie, o parte solidă, o dublare a PIB-ului în ultimii 10 ani. Statul a aruncat cu bani nesăbuit, dar sunt foarte optimist că putem să corectăm asta.

Scenariile de securitate națională, cu Adelin Petrișor:

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan: Dacă va cere să extrădăm jurnaliștii și activiștii care sunt la noi, ce-ați răspunde?

Orice cetățean de pe teritoriul României are dreptul la apărarea. Extrădările sunt de competența sistemului judiciar.

(E cel mai important aliat al României la Marea Neagră) Una e una, alta e alta. Una este relația de politică, alta este sistemul judiciar din România.

Mineriada din 1999: Vă aduceți aminte imaginile? Ce ați fi făcut în locul domnului Emil Constantinescu?

ND: Așa ceva nu se mi poate întâmpla în România de azi (…) Pe situația de azi, Jandarmeria poate să țină față unui protest de genul acesta. Am relativ puține elemente despre momentul de atunci (Cum ați fi comunicat cu oamenii?). În momentul în care cred că oamenii așteaptă de la președinte autoritate. Când trupele de jandarmi au fost cumva învinse de niște structuri să le zicem sindicale este foarte greu să le comunici oamenilor. Președintele în acele momente președintele trebuie să iasă să spună că România este un stat solid și o să reparăm lucrurile.

Alina Manolache: V-ați exprimat opțiunea de premier Ilie Bolojan. Președintele are un rol important, propuneți premierul. Dar cum îi veți convinge pe parlamentari să voteze Ilie Bolojan? Cum îi convingeți pe social-democrați?

ND: România nu își permite alegeri anticipate sau alte forme de referendumuri, cu acest parlament voi lucra inclusiv pe formarea unui nou guvern. O să existe o legitimitate pe care cetățenii mi-o vor da, care înseamnă o schimbare, supremația legii, responsabilitatea muncii.

Ce spun este că nu voi forța (Ilie Bolojan premier, n.red.).

Q: Care este a doua opțiune?

ND: N-o să vă răspund la întrebarea asta. Nu o să vedeți un scandal public pe tema asta, o să fie o negociere între președinte și partide parlamentare și care se va sfârși cu un prim-ministru.

Marian Rădulescu: Nu există riscul să derapeze viitorul președinte?

ND: În 35 de ani am văzut un echilibru de putere destul de bun și problemele societății sunt corupția și lipsa de viziune.

Marinela Mititelu: Dacă ajungeți președinte ce puneți pe primul loc, vocea poporului sau apărarea Constituției?

ND: Sunt oameni care pretind că aud mai bine decât alții vocea poporului. Cred că avem o Constituție cu care ne-am obișnuit cu toții. Într-adevăr, am auzit în campania asta multe lucruri, ”naționalizare”, inclusiv naționalizarea caselor românilor care au plecat în diaspora.

Sunt niște lucruri cu care sunt în total dezacord, proprietatea privată este sacră.

Marian Voicu: Veți numi magistrați de carieră cu experiență politică sau fără la CCR?

ND: Cel puțin pentru numirea pe care o face judecătorul să fie judecător de carieră, e important ca judecătorii CCR să aibă exercițiul procedurii.

Ramona Avramescu: Ce fel de președinte vă doriți să fiți?

ND: Președintele are rol de mediator în societate. Cel mai important rol: să preia principalele probleme ale societății și aici este foarte mult de lucru, românii simt că statul român nu lucrează pentru ei.

E nevoie de o reformă a întregului aparat administrativ al statului. Poate să înceapă cu o reformă a modului în care selectăm oamenii care intră.

Atribuțiile președintelui în Justiție: Aici pe de o parte președintele fiind cel care numește șefii parchetelor, are datoria să orienteze activitatea parchetelor către zone mari de corupție, imobiliară, trafic de droguri și persoane, mediu.

Pe de altă parte, prezind CSAT când participă, președintele poate să stabilească criterii mai bune de selectare în interiorul profesiei, un management mai bun (…).

Întrebare, Claudiu Lucaci: S-a creat o rețea (…) o alocare clientarală care a blocat proiectele de infrastructură majoră. Veți urma același model?

ND: Aveți dreptate în special în ceea ce înseamnă finanțarea statului către proiecte ale autorităților locale, a existat o ingerință a politicului, a prevalat relația de partide (…) alocarea acestor bani să fie alocată pe criterii stabilite de la început (…).

Noi vorbim niște lucruri subtile aici, dar opțiunea între cei doi candidați din turul doi e foarte grosieră. Vorbim de un candidat care vorbește de economia liberă și fonduri UE și vorbim de un candidat care vorbește de naționalizare (…) și o neîncredere pe care o transmite către piață și care riscă să ducă România în incapacitate de plată.

Întrebare, Ștefan Onică: Ce măsuri concrete veți propune pentru a evita criza economică și pentru recâștigarea încrederii investitorilor?

ND: Am răspuns puțin mai devreme, trebuie să echilibrăm deficitul. Și sunt cele patru măsuri concrete despre care am vorbit și am mai spus că am reușit să fac asta cu mari eforturi la Primăria Capitalei (…).

Despre economie: