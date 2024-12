LIVE Alegeri parlamentare: Peste 6,7 milioane de români au votat până la ora 16:00 / Prezența la urne a depășit prezența totală din 2020 / Lasconi a fost la mănăstire în Argeș / Liderii PSD, PNL și USR, mesaje pro-UE și pro-NATO

Peste 18 milioane de români sunt așteptați la urne, duminică, pentru a-și vota parlamentarii care vor face legile pentru următorii patru ani. Secțiile de vot s-au deschis la 07:00 și se vor închide la 21:00. Până la această oră, în diaspora au votat aproape 400.000 de persoane.

G4Media vă prezintă cele mai importante momente din ziua votului pentru legislativul României.

Ora 16:04 Preşedinta unei secţii de votare din județul Botoșani, anchetată penal pentru că a minţit că nu e membră a unui partid.

Ora 16:00 Prezența la urne e 37,3%, mai mare decât prezența totală din 2020. Peste 6,7 milioane de români au votat.

Ora 15:51 Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a transmis, în mesajul de 1 Decembrie, un mesaj pro-european și pro-democrație:

”La mulți ani, România! De Ziua Națională fac un apel la rațiune: să nu abandonăm Europa și valorile occidentale, să ne amintim că avem o datorie față de copiii noștri, față de părinți și față de cei care ne-au câștigat libertatea. Democrația, libertatea de expresie, dreptul de a alege – nu sunt bunuri garantate, ci, odată câștigate, trebuie păstrate cu demnitate și mai ales cu fapte, nu cu vorbe goale”, a scris Dan pe Facebook.

Ora 15:40 Un număr de 54 de posibile incidente electorale au fost sesizate, până la ora 14.00, în cadrul alegerilor parlamentare, dintre acestea 26 fiind confirmate, 7 – în curs de verificare şi 21 – neconfirmate, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Totodată, au fost deschise zece dosare penale, transmite News.ro.

Ora 15:36 Doi bărbaţi şi o femeie din judeţul Giurgiu au fost sancţionaţi, duminică, de poliţişti, după înregistrarea a trei sesizări cu privire la posibile incidente electorale, transmite Agerpres.

Ora 15:11 Prezența la alegerile parlamentare a depășit, la scurt timp după ora 15.00, prezența totală de la scrutinul din 2020 / Peste 6 milioane de alegători au votat deja în țară și în diaspora.

Ora 15:00 Prezența la această oră a depășit 33%, semnificativ mai mare față de alegerile din 2020, când prezența totală a fost aproape 32%. Ora 14:32 Prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, a transmis un mesaj de felicitare românilor, de Ziua Națională. Totodată, şeful Guvernului de la Chişinău îndeamnă moldovenii să participe activ la alegerile parlamentare din România care au loc astăzi. „Astăzi, mai mult ca niciodată, avem nevoie de o Românie puternică şi europeană. În acest context, este important să ne exprimăm voinţa democratică printr-un vot responsabil. Dragi români de pretutindeni, ieşiţi la vot!”, a scris Recean pe contul său de Facebook. Ora 14:15 Elena Lasconi a fost la slujba de duminică de la Mănăstirea Negru Vodă din județul Argeș: „M-am rugat la Mănăstirea Negru Vodă astăzi pentru democrație, pace și înțelegere între noi! Poporul român, adevărul, legea și buna-credință vor învinge. Iubesc România, la fel ca fiecare dintre voi, și voi lucra neîncetat pentru a ne atinge obiectivele. Dumnezeu ne vede pe toți și sunt sigură că adevărul și dreptatea vor ieși la suprafață! Doamne, ocrotește-i pe români!” Ora 14:00 Prezența la vot este de 28,52%, cu peste 10 puncte procentuale față de 2020, când s-a înregistrat 17,62%. Ora 13:52 A fost depășit pragul de 5 milioane de votanți. Ora 13:00 Prezența a ajuns la 23,37%, semnificativ mai mare față de alegerile din 2020, când la aceeași oră s-a înregistrat o prezență de 14,60%. Ora 12:53 Poliţiştii din Ilfov au început cercetări după ce au fost sesizaţi că la o secţie de votare din Tunari a dispărut o ştampilă de vot. Procesul electoral a fost suspendat, din acest motiv, timp de o jumătate de oră, transmite News.ro. Potrivit IPJ Ilfov, poliţiştii oraşului Otopeni au fost sesizaţi, în jurul orei 10.00, că la secţia de votare numărul 286 din comuna Tunari a fost pierdută o ştampilă de vot. Ora 12:25 Prezența la alegerile parlamentare în diaspora a depășit prezența totală în străinătate la scrutinul din 2020

Ora 12:24 Prezența la urne a depășit 20%.

Ora 12:18 De la începerea votării nu au fost înregistrate incidente deosebite. Au fost primite trei sesizări cu privire la posibile incidente electorale, una dintre acestea a fost trimisă spre soluționare Biroului Electoral Sector 2, transmit autoritățile.

De asemenea au fost aplicate două amenzi în valoare de 9.000 de lei pentru contravenții legate de procesul electoral, precum fotografierea buletinului de vot.

Ora 12:00 Prezența a ajuns la 17,61%, semnificativ mai mare față de 2020, când se înregistra 11,34%.

Ora 11:56 Poliţiştii au primit, duminică, 19 sesizări de posibile incidente electorale, dintre care opt nu s-au confirmat, alte trei sunt în curs de verificare, iar una a fost trimisă spre soluţionare Biroului Electoral Central, transmite Agerpres.

„Au fost aplicate cinci avertismente şi două amenzi în valoare de 6.500 de lei pentru contravenţii legate de procesul electoral, precum fotografierea buletinului de vot, continuarea propagandei electorale, inclusiv prin intermediul reţelelor de socializare, şi sfătuirea alegătorului cu cine să voteze”, a declarat purtătorul de cuvânt al MAI, Monica Dajbog.

Ora 11:07 Fostul președinte Traian Băsescu a mers la vot și a transmis românilor un îndemn de a alege „conducători care vor să mențină cursul actual al României, nu din ăștia care vor să o întoarcă cu 100 de ani înapoi”.

„Cu speranța schimbării democratice și chiar cu speranța consolidării a ceea ce avem până acum. Pentru că avem muncă de consolidat și în zona democrației, și în zona economiei, și în zona socială.

E foarte important să iasă la vot (românii, n.red). (…) Să aleagă conducători care vor să mențină cursul actual al României, nu din ăștia care vor să o întoarcă cu 100 de ani înapoi”, a declarat Traian Băsescu după ce a votat.

Ora 11:00 Prezența a ajuns la 12,29%, semnificativ mai mare față de 2020, când se înregistra 8,26%.

Ora 10:47 A fost depășit pragul de 2 milioane de votanți. Prezența la urne a ajuns la 11%.

Ora 10:39 Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România şi pentru o reprezentare puternică în Parlament, transmite Agerpres. „Am votat pentru viitorul comunităţii maghiare în România, am votat să avem o reprezentare puternică în Senat şi în Camera Deputaţilor şi am votat pentru vocea raţiunii, fiindcă în această lume nebună ai nevoie tot timpul de un punct fix, de un reper şi sunt convins că asta se va întâmpla astăzi. Şi vreau să cer tuturor să meargă la vot. Este o prezenţă mare la această oră şi nu putem să fim mai puţini decât e nevoie într-o astfel de situaţie. Hai la vot!”, a declarat Kelemen Hunor.

Ora 10:20 Prezența la alegerile parlamentare la ora 10 a fost de 8%, semnificativ mai mare decât în 2020, când la aceeași oră votaseră doar 5,49% dintre alegătorii cu drept de vot, potrivit datelor oficiale agregate de G4Media.

Ora 10:18 Preşedintele Forţa Dreptei, deputatul Ludovic Orban, a declarat duminică, după ce a votat, că doreşte să se pună punct „democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie, care a fost benefic numai pentru unii”, transmite Agerpres.

”La mulţi ani, români, oriunde v-aţi afla. (…) Astăzi, de Ziua Naţională, sunt organizate alegeri parlamentare. Haideţi, chiar dacă avem opţiuni diferite, preferinţe diferite, să fim uniţi, uniţi în diversitate şi să sărbătorim cu dragoste de ţară şi faţă de compatrioţi această sărbătoare naţională care consfinţeşte unirea românilor. (…) Astăzi, sigur că am votat pentru a garanta forţa democraţiei, pentru a duce România pe calea dreaptă, am votat pentru libertate, am votat pentru o Românie în NATO, în Uniunea Europeană, o Românie patria fiecărui cetăţean al său, o Românie în care să se pună punct democraţiei originale de tip iliescian şi capitalismului de cumetrie, care a fost benefic numai pentru unii, să se pună punct parodiei de democraţie care a existat până acum, să asigurăm o democraţie autentică, să întoarcem instituţiile statului cu faţa către cetăţeni”, a transmis Orban.

Ora 09:57 Eugen Tomac, liderul PMP, mesaj anti-extremist în ziua alegerilor parlamentare:

„La mulţi ani, România! Ţara mea de glorii, ţara mea de dor, azi mai mult decât oricând simt nevoia de a ne uni cu toţii pentru a te salva. Românii supăraţi nu trebuie judecaţi şi bruscaţi, ci ajutaţi să înţeleagă că ura, minciuna şi propaganda agresivă ne aruncă în hău, în ghearele unui inamic real, care de mai bine de un secol ne vrea slabi, dezbinaţi şi fără viitor. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne mobilizăm şi să dăm României o nouă şansă, şansa unui viitor liber, sigur şi prosper pentru noi şi copiii noştri!”, a scris Tomac, pe Facebook.

Ora 09:55 O tânără a fost sancţionată contravenţional cu avertisment scris „după ce ar fi postat pe reţelele de socializare injurii şi expresii jignitoare în context electoral”, a anunţat purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu, Elena Welter, citat de Agerpres.

Ora 09:47 Poliţiştii au aplicat două avertismente şi o amendă în valoare de 500 de lei unor persoane care au continuat campania electorală pentru alegerile parlamentare în afara termenului legal, a informat, duminică, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, transmite Agerpres.

Ora 09:39 Mesajul Simonei Halep în ziua alegerilor parlamentare: „Să votăm pentru România, pentru Europa”

Ora 09:22 A fost depășit pragul de 1 milion de votanți.

Ora 09:16 A votat și liderul PSD Marcel Ciolacu: ”Am votat ca România să fie în continuare și în Spațiul Schengen, și în UE, și în NATO. Românii au de ales între stabilitate și haos, între dezvoltare și o lipsă a fondurilor pentru pensii și salarii, eu cred că astăzi e o zi foarte importantă pentru noi toți românii să ne continuăm drumul european și nord-atlantic. Este cel mai important lucru pe care îl avem de ales astăzi”

Ora 09:10 Președintele Klaus Iohannis a votat la liceul Jean Monnet din Capitală: ”Astăzi votăm pentru Parlamentul României, este un vot foarte important, pentru că în Parlament se votează legile din România, se votează Guvernul. Este foarte important de știut cum să ne poziționăm când venim la vot. Românii au ales calea euroatlantică și au ales-o bine. Și suntem bine integrați în UE, sunem bine poziționați și foarte respectați în NATO. Dar ca să rămână așa, trebuie să votăm așa. În concluzie, poftiți la vot. Eu am votat pentru o Românie europeană. La mulți ani!”, a transmis Klaus Iohannis.

Ora 09:09 Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca: „Am votat pentru un partid care îmbină valorile tradiționale cu valorile moderne. Este o zi poate mai importantă ca niciodată, pentru că parlamentul este depozitarul democrației”

Ora 09:04 Peste 800.000 de români au votat până la ora 09:00. Prezența a ajuns la 4,6%.

Ora 09:03 Elena Lasconi, după vot: „Am votat de aici de la Câmpulung unde a avut loc cea mai longevivă mișcare de rezistență împotriva comunismului. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenuncheați, că vom rămâne liberi, vom gândi liber. Am votat pentru România pe care o iubesc și pe care sunt sigură că o iubiți cu toții. La mulți ani, România!.

Sunt extrem de importante aceste alegeri și mă uit cu îngrijorare la ceea ce se întâmplă în Georgia și ar trebui să ne punem și noi semne de întrebare.

Am votat cu o echipă care chiar poate face schimbarea în această țară condusă de 35 de ani de politicieni incompetenți.

Îi îndemn pe români să iasă la vot. Haideți la vot pentru că acum putem să ne apărăm democrația și libertatea”.

Ora 08:37 Poliţia a înregistrat, în ultimele 24 de ore, 104 sesizări de incidente electorale, dintre care 41 sunt în curs de verificare, transmite Agerpres. Cele mai multe sesizări au vizat continuarea propagandei electorale, a declarat, duminică, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog. Au fost aplicate 32 de avertismente şi cinci amenzi, în valoare de 14.500 de lei, şi s-au întocmit dosare penale pentru săvârşirea a şapte posibile infracţiuni.

Ora 08:12 Călin Georgescu a votat duminică dimineață: „Am votat pentru pace, nu pentru război. Am votat pentru respect, pentru responsabilitate politică totală, dedicată total neamului româneasc. Am votat pentru România, alături de România, întotdeauna pentru România”, a declarat candidatul independent la alegerile prezidențiale.

Ora 08:04 Liderul PNL Ilie Bolojan a făcut declarații la ieșirea de la urne: „Am votat astăzi cu gândul la România modernă, la România europeană. Îi îndemn pe toți românii să se ducă la vot, pentru că fiecare vot contează. Am votat pentru valorile noastre, pentru familie, pentru comunitate și pentru țară”.

Ora 08:00 Aproximativ 250.000 de români au ajuns la urne în țară, în prima oră de votare. Prezența la vot a ajuns la 2.34%.

Ora 07:47 Peste 200.000 de români au votat în țară până la această oră. Prezența la vot a trecut de 2%.

Ora 07:35 Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că a votat cu gândul la Ziua Naţională, la tineri şi că a votat ca pentru prima oară după 35 de ani „să ne eliberăm de lanţuri, de cătuşe” şi ”de cei care caută să ne ţină prizonieri în sărăcie într-o ţară bogată”, transmite News.ro.

Ora 07:29 Aproximativ 45.500 de angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne au fost mobilizaţi pentru duminică, pentru a asigura climatul de ordine publică, protecţia secţiilor de vot şi cercetarea sesizărilor privind posibile incidente electorale, transmite Agerpres. Prima declarație a reprezentanților MAI va avea loc la ora 08:00.

Ora 07:23 BEC a decis acreditarea a patru case de sondare pentru efectuarea de exit-poll-uri, la nivel naţional, transmite Agerpres.

Au fost acreditate să efectueze sondaje de opinie la ieşirea de la urne, la nivel naţional, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor:

– Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS

– The Center for International Reserch and Analyses

– Grupul de Studii Socio-Comportamentale AVANGARDE

– ARA Public Opinion SRL

Ora 07:19 Peste 100.000 de români au votat în țară, până la această oră.

Ora 07:00 S-au deschis secțiile de vot în România.

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne, în cele aproape 19.000 de secţii organizate în ţară, pentru a alege viitorii parlamentari, transmite Agerpres.

Potrivit Autorităţii Electorale Permanente, în ţară sunt organizate 18.968 de secţii de votare.

În Bucureşti sunt aproape 1.300 de secţii: în Sectorul 1 – 166; Sectorul 2 – 202; Sectorul 3 – 294; Sectorul 4 – 189; Sectorul 5 – 198; Sectorul 6 – 240.

În ţară alegerile se desfăşoară în ziua de duminică, iar în străinătate se votează sâmbătă şi duminică.

În ţară, votarea se desfăşoară duminică, între orele 7,00 – 21,00. La ora 21,00, preşedintele biroului electoral al secţiei declară votarea încheiată şi dispune închiderea localului de vot.

Alegătorii care la ora 21,00 se află la sediul secţiei de votare, precum şi cei care se află la rând în afara sediului secţiei pentru a intra în localul de vot pot să îşi exercite dreptul constituţional până cel mult la ora 23,59.

Un număr de 31 de partide şi alianţe şi 19 organizaţii ale minorităţilor naţionale participă la scrutinul din 1 decembrie.