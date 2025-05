Livada de cireşi a Staţiunii de CercetarePomicolă Istriţa din Buzău, afectată peste 90% / Sărbătoarea Cireşului din acest an s-ar putea anula

Livada cu cireşe a Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa din judeţul Buzău a fost afectată în proporţie de peste 90%, din loc în loc, pe câte o ramură putând fi găsit câte un fruct, situaţie care pune sub semnul întrebării organizarea Sărbătorii Cireşului din luna iunie, transmite Agerpres.

Pe aproximativ 10 hectare, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa deţine o livadă cu diferite soiuri de cireş care, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate de-a lungul primăverii, a fost afectată într-o proporţie semnificativă.

„Din păcate, în acest an livada noastră de cireşe a fost afectată, undeva la 90%, poate mai bine de 90% pierdere din cauza îngheţurilor târzii de primăvară. Am avut o săptămână destul de grea în care temperaturile negative şi-au făcut simţită prezenţa destul de serios, am avut 3-4 zile cu temperaturi negative de la -2 la -5 grade Celsius. Temperaturile au afectat florile, livada noastră era în perioada de înflorire, era 100% înflorită, toate soiurile au fost afectate. Practic, nu avem cireşe absolut deloc, din păcate, găsim răzleţ una, două cireşe la câţiva pomi, în cazul unui soi am observat doi- trei pomi cu mai multe cireşe, dar nu putem vorbi de o producţie. Situaţia este destul de gravă. Comenzi cu contracte nu erau, dar în ţară majoritatea clienţilor noştri ne sună, ne întreabă, au aflat că livada este compromisă. Este o problemă în toată ţara, pentru că nu sunt cireşe, iar acolo unde sunt, cantitatea este mică”, a declarat, pentru AGERPRES, şeful Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa, Rareş Pândaru.

La Pepiniera Istriţa, fiecare vară este marcată de Sărbătoarea Cireşului, un eveniment ce a devenit tradiţie, care adună comunitatea locală şi vizitatorii într-o atmosferă de sărbătoare şi bucurie.

Sărbătoarea Cireşului la Istriţa are loc în prima sâmbătă din luna iunie, iar vizitatorii au ocazia să deguste o varietate impresionantă de cireşe, de la cele dulci şi suculente până la cele mai puţin cunoscute soiuri provenite din toată ţara. În cadrul evenimentului, pe lângă expoziţiile de soiuri de cireş, au loc degustări profesionale de fructe, vizite şi demonstraţii în livadă cu echipamente şi tehnică modernă.

În contextul actual, organizarea evenimentului este pusă sub semnul întrebării.

„Cât priveşte sărbătoarea cireşelor, este devreme să ne pronunţăm. Din punctul meu de vedere, nu cred că se va ţine, dar va urma un anunţ oficial. Avem şi o suprafaţă de 32 de hectare cu livezi de prun. Prunii au fost şi ei destul de afectaţi, producţia va fi diminuată undeva la 60%, o să recoltăm ceva, dar cantităţile vor fi limitate”, a mai precizat Rareş Pândaru.

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolă Istriţa a USAMV Bucureşti are ca activitate de bază producerea şi comercializarea pomilor fructiferi din toate speciile adaptabile condiţiilor pedoclimatice din România.