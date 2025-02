Lista clienților lui Jeffrey Epstein, printre numeroasele secrete federale care vor fi declasificate / Un grup de lucru din Congresul american va investiga asasinarea lui JFK, OZN-urile și atacurile teroriste din 11 septembrie

„Lista clienților” lui Jeffrey Epstein se va număra printre documentele declasificate de un grup de lucru al Congresului însărcinat cu dezvăluirea «secretelor federale».

Președintele Comisiei de supraveghere a Camerei Reprezentanților, James Comer, a anunțat marți înființarea unității de anchetă. Reprezentanta din Florida Anna Paulina Luna va conduce grupul de lucru în încercarea de a publica materiale legate de interesele guvernului federal și de a „pune capăt unei ere a secretului”, a declarat deputatul, relatează The Independent.

Luna, o susținătoare înfocată a lui Donald Trump, care face lobby pentru ca chipul acestuia să fie sculptat pe Muntele Rushmore, a declarat că, pe lângă publicarea listei de contacte a finanțatorului căzut în dizgrație, echipa sa va investiga atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, originile Covid-19, asasinarea fostului președinte John F Kennedy și a Dr. Martin Luther King Jr și OZN-urile.

„Aceasta va fi o urmărire neîncetată a adevărului și a transparenței și nu ne vom opri până când poporul american nu va avea răspunsurile pe care le merită”, a declarat congresmenul. „Vom trece prin birocrație, vom contesta obstrucțiile și ne vom asigura că poporul american va primi în sfârșit adevărul care i-a fost refuzat prea mult timp.”

Comer și Luna au trimis 11 scrisori unor oficiali de top din domeniul securității și serviciilor de informații ale SUA, solicitând o informare până cel târziu marțea viitoare cu privire la „ce documente (dacă există) se află în posesia dumneavoastră în legătură cu ancheta și urmărirea penală a lui Jeffrey Epstein”, se arată în scrisoare.

Nu este clar dacă lista de clienți se deosebește de cartea neagră a lui Epstein, care include figuri de profil înalt, inclusiv fostul președinte al SUA Bill Clinton, Bill Gates, om de bază în domeniul tehnologiei, și președintele însuși. Niciuna dintre persoanele enumerate anterior nu a fost acuzată vreodată de vreo infracțiune.

Luna a declarat că va deschide grupul de lucru atât republicanilor, cât și democraților și, deși o investigație nu a fost imediat clară, congresmanul a declarat că o primă audiere va avea loc în martie.

Anunțul urmează semnării de către Trump, luna trecută, a unui ordin executiv prin care promitea să declasifice înregistrările privind asasinarea lui JFK, a senatorului Robert F Kennedy și a doctorului Martin Luther King – o măsură care a determinat apeluri pentru ca președintele să publice lista prietenilor pedofilului.

„Acest grup de lucru servește pentru a construi pe baza acțiunilor președintelui Trump”, a declarat Comer marți. „Pentru mult prea mult timp, poporul american a avut întrebări rezonabile cu privire la ceea ce guvernul lor, pe care îl finanțează în fiecare zi, ține ascuns cu privire la anumite probleme. Și pentru prea mult timp, guvernul federal nu a răspuns la aceste întrebări.”

“I don’t think we’re… no, just no,” Tennesee Representative Tim Burchett said on Newsnation’s CUOMO on Monday evening. “I’m on the committee, I’m going to go into it open-minded, but all of a sudden, these agencies are going to do what’s right, and I just don’t buy it.”

Epstein s-a sinucis într-o închisoare din Manhattan în august 2019, în timp ce aștepta să fie judecat pentru noi acuzații de trafic de adolescente, în timp ce în 2021 fosta sa iubită, socialista britanică Ghislaine Maxwell, a fost judecată pentru rolul său în recrutarea de victime minore și ispășea o pedeapsă de 20 de ani de închisoare.

Trump și Epstein, prieteni de la sfârșitul anilor 1980, zburau ocazional împreună de la LaGuardia la Palm Peach, Florida, unde locuiau ambii bărbați, și au fost fotografiați petrecând împreună la Mar-a-Lago.

Jurnalele de zbor publicate de procurori în procesul Ghislaine Maxwell arată că Trump a zburat cu Epstein cu avionul său privat, un Boeing 727 numit „Lolita Express” de numeroase ori, cu fosta sa soție Marla Maples și copiii săi Eric și Tiffany Trump, precum și cu o regină a frumuseții și un consilier principal al lui Bill Clinton.

Epstein a folosit avionul pentru a transporta femei tinere între New York și reședința principală a lui Epstein din Palm Beach, unde ar fi avut loc multe dintre presupusele sale acte de abuz sexual.

„Știm că [Clinton] a fost în avion, numit Lolita Express, de mai multe ori. A fost un prieten continuu al său timp de mulți ani”, a declarat Pam Bondi, procurorul general nou numit al lui Trump, pentru Fox News săptămâna trecută – deși Clinton a negat afirmația.

„Comparați acest lucru cu Donald Trump, care nu a mai vorbit cu el de peste un deceniu, după ce l-a dat afară din Mar-a-Lago pentru comportament inadecvat”.

Cei doi s-au certat în cele din urmă din cauza unei dispute imobiliare în anii 1990, cu ani înainte de prima arestare a lui Epstein pentru solicitarea de prostituție în 2006, iar Trump a negat că ar fi avut cunoștință de abuzurile lui Epstein.

„Nu am fost un fan al lui, asta pot să vă spun”, a declarat el în Biroul Oval la o zi după ce autoritățile din New York l-au arestat pe Epstein în iulie 2019.

În septembrie, președintele i-a spus podcasterului Lex Friedman că nu a vizitat niciodată casa privată Little St James a lui Epstein din Insulele Virgine americane.

Când Friedan a întrebat despre faptul că Trump a arătat „o oarecare ezitare” cu privire la publicarea dosarelor Epstein, el a răspuns: „Nu cred – adică, nu sunt implicat… Nu am fost niciodată pe insula lui, din fericire, dar o mulțime de oameni au făcut-o”.