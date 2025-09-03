Liderul senatorilor AUR spune că moțiunile de cenzură vor fi depuse miercuri seara, până la miezul nopții

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Opoziţia va depune cele patru moţiuni de cenzură la proiectele asumate de Guvern în cursul zilei de miercuri, până la ora 24:00, cum prevede Constituţia, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a spus că AUR doreşte stabilirea unui calendar de dezbatere de comun acord cu puterea. Întrebat la Parlament când va avea loc dezbaterea moţiunilor de cenzură şi votul, Peiu a precizat că acest lucru nu depinde de AUR.

„AUR este minoritar în Parlament, inclusiv în Biroul permanent. AUR îşi doreşte un dialog cu puterea să stabilim de comun acord un calendar (de dezbatere a moţiunilor de cenzură – n.r.). Puterea, adică PSD, nu-şi doreşte acest calendar”, a mai spus Peiu. Votul asupra moţiunilor nu mai este posibil sâmbătă, a afirmat el.

„Puterea are 70% din voturi, poate să stabilească ce vrea”, a adăugat Peiu, legat de posibilitatea ca dezbaterea şi votul să aibă loc duminică. El a subliniat că Birourile permanente reunite vor stabili un calendar care include citirea moţiunilor.

„În mod logic, citirea moţiunilor se va face mâine, dacă ei nu acceptă să discutăm un calendar”, a mai arătat Peiu. Întrebat cu cine a discutat de la putere, liderul senatorilor AUR a răspuns: „Am luat legătura cu premierul Bolojan, care a fost un om de înţeles, am stabilit, am făcut, cu domnul Grindeanu nu se poate”.

„Domnul Bolojan ne-a spus ce prevede legea şi că putem să ne înţelegem asupra unui calendar. Dânsul a fost un om de înţeles. Domnul Grindeanu nu vrea să discutăm. Domnul prim-ministru Bolojan a fost înţelegător cu privire la faptul că noi ne dorim duminică să fim prezenţi la Ţebea”, a mai spus Petrişor Peiu.

Luni, Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, premierul Ilie Bolojan prezentând aceste proiecte în cinci şedinţe succesive reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului. Potrivit art. 114 din Constituţie, dacă în termen de trei zile de la prezentarea proiectului de lege va fi depusă o moţiune de cenzură, care va fi adoptată de Parlament, Guvernul va fi considerat demis.

În cazul în care nu a fost depusă în acest termen sau adoptată o moţiune de cenzură, proiectul de lege prezentat, modificat sau completat, după caz, cu amendamente acceptate de Guvern, va fi considerat adoptat. AUR a anunţat că va depune moţiuni de cenzură pe patru dintre aceste proiecte, excepţie fiind proiectul referitor la pensiile magistraţilor.