Liderul PSD, Sorin Grindeanu: Vom merge cu un set de măsuri concrete la discuțiile pentru formarea guvernului. Nu fugim de responsabilități, dar avem linii roșii peste care nu putem trece. Nu votăm acum premierul și echipa, prima dată să vedem direcția

Prezent în emisiune la Antena1, președintele interimar al PSD Sorin Grindeanu a afirmat că decizia privind intrarea la guvernare nu se ia în baza unor presupuse procente în rândul membrilor de partid care se poziționează într-o direcție sau alta, ci strict pe bază de argumente și o analiză serioasă. Grindeanu a precizat că a cerut „colegilor specialiști în economie” să vină cu un set de măsuri, propuneri cu care PSD se va prezenta la negocieri pentru formarea unui nou guvern.

Liderul PSD a subliniat că PSD „nu fuge de responsabilități”, dar că sunt câteva linii roșii peste care nu ar putea trece.

„De exemplu, nu vom fi de acord cu subfinanțarea autorităților locale. În acești ani, noi am finanțat multe proiecte locale, prin PNDR și prin programul „Anghel Saligny”. Nu vom putea accepta nici să reducem prin măsuri fiscale veniturile românilor, pentru că oricât de mult s-a evidențiat partea negativa, trebuie spus că veniturile au crescut în acești ani, pensiile și salariul minim si cel mediu. Din postura de ministru al Transporturilor, s-au realizat 400 de km de autostradă cu sume de la bugetul de stat sau din fonduri europene, deci nu vom accepta nici să fie reduse aceste sume. Iată, am dat trei exemple de linii roșii peste care nu putem trece”, a comentat Grindeanu.

El a mai afirmat că partidul său nu are nimic de negociat în acest moment (nicio poziție guvernamentală) și că partidul va accepta intrarea la guvernare doar dacă va fi de acord „cu direcția în care merge președintele”.

„Eu și ceilalți colegi ai mei nu știm ce dorește noul președinte al României. Vom avea întâlniri, vom vedea în ce mod vrea să gestioneze lucrurile și vom lua decizia în cunoștință de cauză, în interiorul partidului”, a spus Grindeanu.

El a reamintit că PSD este cel mai mare partid parlamentar și că românii au decis acest lucru cu doar câteva luni înainte. „Sigur, suntem într-o nouă realitate, dar asta nu înseamnă că alegerile parlamentare din 1 decembrie au fost anulate sau că au avut loc prea demult încât PSD să nu mai aibă legitimitate (…) Noi nu am spus că lăsăm totul baltă, ci doar că avem linii roșii peste care nu putem trece. Trebuie să vedem care e viziunea, în detalii (….)”, a comentat Grindeanu.

Liderul PSD a mai spus că apreciază deschiderea arătată de președintele Nicușor Dan, dar că acest lucru nu înseamnă că PSD va putea accepta orice. PSD e de acord că trebuie redus deficitul, dar măsurile trebuie cântărite bine: „Adică ,să zicem că vin eu acum la Ministerul Transporturilor și mă gândesc că într-o săptămână trebuie să plece acasă 300 de oameni, fără să am nicio evaluare, nicio analiză…nu merge așa”.

Grindeanu a mai spus că în 2008 deficitul lăsat de PSD era de doar 2,7, iar în 2020 era de peste 9%: „Acum s-a ajuns la acest deficit pentru că s-au făcut cele mai mari investiții din istoria României. Aproape 8% din PIB a mers spre investiții”.

Liderul PSD a mai precizat că PSD nu pornește la negocieri pentru portofolii ministeriale sau pentru funcția de premier: „Noi nu pretindem nimic, vrem doar programe, să vedem care sunt așteptările iar în funcție de asta decidem. De abia apoi venim cu partea politică, găsim timp pentru a discuta mandatele. Prima dată să stăm cu argumente, să vedem clar ce avem de făcut” . „Nu fugim de responsabilitate, să nu se înțeleagă asta. PSD a fost prezent de fiecare data când România a trecut prin momente dificile. Am fost si când România a intrat în NATO, și când s-au terminat negocierile pentru aderarea la UE, și când am intrat in Schengen…noi nu fugim, dar vrem să știm direcția pe care mergem”, a mai spus Grindeanu.