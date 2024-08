Liderul Partidului Republican, aliat cu AUR la precedentele alegeri, anunță negocieri cu celălalt pol ultranaționalist din jurul lui Cristian Terheș

Marian Cucșa, președintele Partidului Republican – aliat cu AUR la alegerile locale și europarlamentare, a anunțat miercuri că a discutat cu europarlamentarul Cristian Terheș, președintele PNCR, despre o eventuală raliere la polul ultranaționalist creat de acesta.

”Avem nevoie de unitate pe zona partidelor suveraniste/conservatoare din România! De aceea, vom sta la masă cu toți cei care își doresc să coaguleze această forță importantă, care nu și-a atins, din păcate, niciodată potențialul. Ieri am participat la discuțiile inițiate de AUR privind unificarea partidelor patriotice din România. Am văzut viziunea fiecăruia dintre participanți. Astăzi, am discutat cu europarlamentarul Cristian Terheș, președintele PNCR, ca urmare a apelului pe care l-a lansat încă de luna trecută pentru unificarea suveraniștilor/conservatorilor. Vom sta la masa discuțiilor cu toți cei care își doresc, în mod real, să construiască un pol suveranist patriotic în România”, a scris Cucșa pe o rețea socială.

Cu o zi înainte, Cristian Terheș, președintele Partidul Național Conservator Român (PNCR) ales europarlamentar pe listele AUR, a anunțat crearea unei noi forțe conservatoare care să candideze la alegerile parlamentare. E vorba despre un concurent pentru AUR și pentru partidul Dianei Șoșoacă pentru publicul suveranist, ultra-conservator.

Terheș a anunțat într-o conferință difuzată pe rețelele sociale că partidul său, Partidul Național Conservator Român (PNCR), va fuziona cu partidele Alternativa Dreaptă (AD) și Alianța Renașterea Națională (ARN). La conferință au participat președinții acestor partide – Adela Mîrza, preşedinte AD și Gheorghe Noane, președinte ARN.

Terheș și-a anunțat într-o declarație pentru G4Media și intenția de a candida pentru președinția României.