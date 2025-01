Liderul partidului extremist AUR, George Simion: Trebuie să ne strângem sub aceleași valori—valorile mișcării președintelui Trump, MAGA

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a declarat, miercuri, la conferința „True Fundamental Values and their Role Reshaping Europe s Future”, în cadrul evenimentului MEGA (Make Europe Great Again) organizată la Bruxelles, că partidele conservatoare din Europa, din Ungaria, Austria sau Franța, ar trebui să se strângă sub aceleași valori ”valorile mișcării președintelui Trump, MAGA (Make America Great Again). Conferința a fost organizată la Bruxelles de Partidul ECR (conservatorii și reformiștii europeni).

”Cred că aceasta este calea de urmat pentru mișcarea noastră conservatoare: să ne unim. Avem o vorbă în România: „Unirea face puterea”. Trebuie să ne strângem sub aceleași valori—valorile mișcării președintelui Trump, MAGA. După cum știți, aceasta a fost o mișcare contestată inițial în Partidul Republican, iar mulți din establishment, inclusiv aripa RINO, au încercat să o distrugă după alegerile din 2020 și mitingul din 6 ianuarie 2021. Victoria MAGA este un exemplu pentru noi, în Europa, pentru toate partidele conservatoare”, a declarat Simon.

George Simion a fost prezent la Washington la ceremonia de inaugurare a președintelui american, Donald Trump.