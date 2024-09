Liderul Hezbollah, primul discurs după exploziile pagerelor: „O declarație de război”. Israelul va primi o „pedeapsă teribilă” / Avioane israeliene sparg bariera sonică deasupra Beirutului în timpul discursului lui Nasrallah

Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, a calificat joi exploziile dispozitivelor de comunicare folosite de membrii mișcării sale „crime de război sau cel puțin o declarație de război”, în timp ce avioane israeliene survolau Beirutul la altitudine joasă, provocând un zgomot masiv, transmite BBC.

Concomitent, în timp ce liderul Hezbollah își ținea discursul, Forțele de Apărare ale Israelului efectuau noi lovituri aeriene asupra țintelor grupului din Liban.

Sirenele de raid aerian au fost auzite și în nordul Israelului.

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/esZagBcirY

BREAKING: Sky’s @sparkomat hears sonic boom during live report in Beirut https://t.co/PAiZ4D1jU3

Israeli fighter jets flying over Beirut during Hezbollah leader Hassan Nasrallah’s speech pic.twitter.com/ntCH8lZUBA

🚨#BREAKING: Israeli jets flying low over Beirut, Lebanon launching flares over the city. pic.twitter.com/CanMMFZa3W

— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 19, 2024