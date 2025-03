Lewis Hamilton, lăudat de rivalii de la RedBull

Lewis Hamilton a surprins asistența și a fost cel mai rapid în calificările pentru cursa Sprint de Formula 1 din China. Performanța multiplului campion mondial nu a trecut neobservată nici în tabăra rivalilor de la RedBull, iar reacția lui Helmut Marko spune totul: „o realizare incredibilă”.

Cu McLaren mare favorită, Ferrari a reușit să dea pilotul care va pleca din pole position în cursa Sprint de la Shanghai.

Max Verstappen a ratat pentru doar 0.018 secunde pole position-ul pentru cursa de sâmbătă dimineață.

Ajuns la 40 de ani, Hamilton le-a demonstrat rivalilor că este încă rapid și că ar putea avea un cuvânt de spus pe durata Marelui Premiu de Formula 1 al Chinei din acest weekend.

„Cred că au avut parte de un weekend cu mult ghinion în Melbourne (face referire la rezultatele Ferrari din MP al Australiei).

Dar aici, de la prima sesiune, Ferrari a fost puternică. Și vreau să spun, felicitări lui Hamilton că a bifat un pole position din a doua sa cursa la Ferrari.

Este împotriva coechipierului Leclerc, care este un combatant fantastic. Înseamnă că este o realizare incredibilă”, spune Helmut Marko, consilier al RedBull Racing, pentru Motorsport.com.

Poate fi Ferrari o amenințare pentru Verstappen?

„Este dificil de spus. Degradarea pneurilor va fi din ce în ce mai mică pe parcursul următoarelor două evenimente. Rămâne apoi de văzut cine va putea merge constant bine întreaga distanță a unei curse”, a completat Marko.

