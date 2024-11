Leo Messi, interviu special cu jurnalistul italian Fabrizio Romano: Nu mi-ar plăcea să devin antrenor

Unul dintre cei mai mari fotbaliști ai istoriei, Lionel Messi, i-a acordat un interviu special jurnalistului italian Fabrizio Romano, în care a răspuns la diferite întrebări despre trecutul, prezentul și viitorul său. Starul argentinian a dezvăluit, la una dintre întrebări, că nu-i place ideea de a deveni antrenor după încheierea carierei de fotbalist profesionist.

„Nu mi-ar plăcea să fiu antrenor, dar încă nu sunt sigur ce mi-ar plăcea cu adevărat să fiu în viitor. Prețuiesc mult mai mult decât înainte tot ceea ce fac zi de zi, așa că nu mă gândesc decât la joc, la antrenamente și la distracție”, a mărturisit Messi, care în prezent joacă pentru echipa din Statele Unite ale Americii, Inter Miami.

O altă întrebare care îi incită pe mulți fani ai argentinianului a fost legată de participarea sa la Cupa Mondială din Statele Unite din 2026, dar la care Messi nu a oferit un răspuns clar. „Adevărul este că nu știu, mi s-a pus această întrebare de mai multe ori, mai ales în Argentina. Sper să am un final de sezon bun și apoi un pre-sezon bun, ceea ce nu am avut ediția trecută din cauza tuturor deplasărilor pe care le-am făcut”, a declarat Lionel.

„De atunci încolo vreau să văd ce se întâmplă, să realizez cum mă simt. Întotdeauna se întâmplă multe în fotbal. Mai e mult până departe, așa că nu mă gândesc prea mult la asta. Voi trăi zi de zi fără să mă gândesc prea departe.”

În final, Leo nu a ezitat să adauge că și-a atins toate obiectivele de-a lungul carierei, iar câștigarea Cupei Mondiale din 2022 a fost visul său cel mai mare.

„Las oamenii să-și amintească de mine cum vor. Sunt foarte recunoscător pentru cariera mea și pentru că am realizat tot ce am realizat datorită lui Dumnezeu. Cel mai mare vis al meu a fost să câștig Cupa Mondială, pentru care am luptat mult timp și care a necesitat mult efort.

Am avut norocul să câștig totul cu Barcelona, cu echipa națională și să am o viață și o familie minunate, așa că sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru tot prin ce am trecut și voi lăsa oamenii să-și amintească de mine cum vor”, a concluzionat starul fotbalului modern.

Totodată, Messi a afirmat că dorește să câștige în continuare trofee cu echipa de club, Inter Miami, în special Cupa MLS, după ce a doborât recordul de puncte dintr-un singur sezon în competiția internă, 74.

Printre alte răspunsuri, deținătorul a opt Baloane de Aur a dezvăluit că îi place să petreacă timp în familie, să joace fotbal cu copiii săi și să practice padel ca al doilea său sport preferat.