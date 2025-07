Legendarul antrenor Toni Nadal a refuzat o revenire în circuitul ATP

Toni Nadal (legendarul antrenor alături de care Rafael Nadal a câștigat multe dintre turneele sale de Grand Slam) a refuzat propunerea lui Alexander Zverev de a reveni în circuitul ATP pentru a-l pregăti pe germanul aflat pe locul trei mondial, informează express.co.uk.

Au existat multe speculații după ce Zverev s-a antrenat în ultima perioadă la Acadamia lui Rafael Nadal din Manacor.

Sascha l-a dorit pe Toni ca antrenor cu normă întreagă, dar ibericul i-a transmis, conform sursei citate, că nu are timpul necesar pentru a-i fi tehnician „full time.”

Toni Nadal (64 de ani) este, de asemenea, directorul turneului de tenis din Mallorca, iar din cauza lipsei timpului nu-i poate fi aproape lui Zverev în circuitul mondial.

După eliminarea neașteptată din turul întâi de la Wimbledon, Zverev a mărturisit că „se simte gol pe interior și că nu mai are fericire în viață.”

În vârstă de 28 de ani, Zverev a fost ocolit de noroc până acum în carieră, el pierzând toate cele trei finale de Grand Slam disputate. A cedat ultimul act de la US Open din 2020 (cu Dominic Thiem), de la Roland Garros 2024 (cu Carlos Alcaraz) și de la Australian Open 2025 (cu Jannik Sinner).

Ultima (cea de la Melbourne de la începutul anului) i-a lăsat un profund gust amar, iar acum la doar câteva luni distanță germanul precizează că „poate am nevoie de ajutor psihologic.”

Ocupant al locului trei în ierarhia ATP, Zverev sugerează că această criză personală îi influențează direct rezultatele de pe teren. Ține însă să precizeze că nu tenisul este sursa suferinței, ci doar o oglindă a ceea ce simte în afara sportului.

