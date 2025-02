Legendara Billie Jean King, după retragerea Simonei Halep din tenis: „O sportivă incredibilă”

Legendara Billie Jean King (fostă lideră WTA și multiplă câștigătoare de Grand Slam) a ținut să-i transmită un mesaj pe rețelele sociale Simonei Halep, după ce sportiva născută la Constanța și-a anunțat retragerea din tenis.

Într-o postare pe contul personal de X (fost Twitter), Billie Jean King laudă cariera Simonei Halep, despre care spune că a fost o sportivă incredibilă.

De asemenea, americanca îi dorește mult succes Simonei în următorii pași pe care îi va face în viață.

„Simona Halep, de două ori campioană de Grand Slam și fost număr unu mondial, se retrage din tenis.

Simona este o sportivă incredibilă și a câștigat mai multe titluri WTA (24) decât orice altă jucătoare de tenis română din istorie.

Mult succes în următorii pași ai călătoriei tale, Simona”, a scris legendarea Billie Jean King pe contul de X.

În vârstă de 33 de ani, Simona Halep a anunțat marți seara că se retrage din tenis.

De-a lungul carierei, Halep a câștigat 24 de trofee WTA, două dintre acestea fiind de Grand Slam (Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019).

A fost, de asemenea, preț de 64 de săptămâni pe locul 1 WTA.

2x Grand Slam champion and former World No. 1 Simona Halep is retiring from tennis.

Simona is an incredible athlete, and has won more WTA titles (24) than any woman Romanian tennis player in history.

Best of luck in the next steps of your journey, Simona. pic.twitter.com/8gxvb6D6JW

— Billie Jean King (@BillieJeanKing) February 4, 2025