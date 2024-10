VIDEO Legenda Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, își anunță retragerea din tenis

Rafael Nadal, de 22 de ori campion de Grand Slam, se va retrage din tenis la sfârșitul acestui sezon, potrivit BBC.

Jucătorul în vârstă de 38 de ani își va face ultima apariție pentru Spania la finala Cupei Davis din noiembrie de la Malaga.

Într-un mesaj video publicat joi, 10 octombrie, Nadal a spus: „Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist”.

„Realitatea este că au fost niște ani dificili, în special ultimii doi, Nu cred că am fost capabil să joc fără limitări”, a mai adăugat marele campion.

Mil gracias a todos

Many thanks to all

Merci beaucoup à tous

Grazie mille à tutti

谢谢大家

شكرا لكم جميعا

תודה לכולכם

Obrigado a todos

Vielen Dank euch allen

Tack alla

Хвала свима

Gràcies a tots pic.twitter.com/7yPRs7QrOi

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) October 10, 2024