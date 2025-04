Lauryn Bosstick și The Skinny Confidential vor să transforme hârtia igienică în „Birkin-ul produselor de baie”

Fondatoarea brandului de wellness și frumusețe The Skinny Confidential și co-gazda podcastului The Skinny Confidential Him & Her a lansat marți, 1 aprilie, o hârtie igienică de lux, netoxică, care va fi vândută la prețul de 33 de dolari pentru 12 role, disponibilă prin abonament lunar, relatează WWD.

„Este Birkin-ul hârtiei igienice”, a declarat Bosstick, mărturisind că ideea i-a venit după ce a desfăcut un pachet de la Hermès. Lansarea a fost intenționat programată într-o zi în care publicul să creadă că este o farsă, dar Bosstick e convinsă de potențialul real al produsului.

Deși echipa nu a oferit estimări concrete de vânzări, se așteaptă ca produsul să fie vândut integral, așa cum s-a întâmplat cu alte lansări ale brandului. De exemplu, Mouth Tape-ul (o bandă pentru gură), la 35 de dolari, s-a epuizat în 48 de ore și a generat o listă de așteptare de 20.000 de persoane, iar crema de protecție solară cu cafeină, la 45 de dolari, a vândut 10.000 de unități într-o singură zi.

Bosstick recunoaște că hârtia igienică este cea mai neașteptată lansare de până acum, dar decizia a venit firesc, după ce și-a analizat rutina zilnică și a identificat următorul pas logic pentru brand.

„The Skinny Confidential înseamnă să iei obiceiurile zilnice și să le îmbunătățești. Verific fiecare colțișor din viața mea, mai ales din postura de mamă, și încerc să fiu cât mai curată și netoxică. Folosesc hârtie igienică în fiecare zi, copiii mei la fel. E vorba de cele mai intime zone. Când am început să cercetez compoziția, am rămas șocată: întreaga industrie este învechită, nimeni n-a disruptat nimic. Majoritatea produselor conțin formaldehidă, clor și BPA.”

Prin urmare, Bosstick a creat o variantă sustenabilă, pe bază de bambus, fără PFAS, BPA, plastic, clor sau formaldehidă — dar, desigur, cu o amprentă estetică marca Skinny Confidential. Hârtia vine ambalată într-o cutie roz, luxoasă.

„Este o cutie groasă, feminină, frumoasă. Îți face momentul de despachetare romantic, exact așa cum face și brandul cu toate produsele lui. Este, cu adevărat, ca și cum ai desface o geantă Birkin.”

Inițial, produsul va fi vândut exclusiv online, dar Bosstick speră să îl aducă și pe Amazon și în alte magazine, mizând pe succesul modelului de abonament lunar.

„Este un câștig pentru brand, un câștig pentru consumator, și dacă retailerii cooperează, e un câștig și pentru ei. Totul devine mai simplu și mai eficient. Practic, economisește timp consumatorului.”

Pentru a marca lansarea, brandul va publica un spot publicitar și va colabora cu influenceri care să sublinieze trăsăturile-cheie ale produsului: lux și puritate.

Această lansare marchează și o schimbare importantă pentru poziționarea brandului.

„Este un pas important, pentru că ne duce pe teritoriul produselor de casă curate. Am început cu instrumente de frumusețe, dar brandul a evoluat. Consumatorii mei au crescut și eu am crescut cu ei.”

Deși pare o surpriză, nu este o lansare întâmplătoare. Bosstick spune că multe dintre produsele sale vin din intuiția cererii publicului.

„Unele produse sunt cele de care consumatorii nu știu că au nevoie, dar pe care ni le-au cerut indirect. Încercăm să anticipăm ce își doresc, înainte să-și dea seama că și le doresc.”

În cazul hârtiei igienice, indiciul a venit de la o postare simplă.

„Am postat ce hârtie igienică folosesc — era un brand care bifa câteva criterii non-toxice, dar nu pe toate — și am primit swipe-up-uri în valoare de șase cifre. A fost probabil una dintre cele mai mari conversii de pe LTK (platforma prin care influencerii monetizează vânzările urmăritorilor). Lumea chiar voia asta: hârtie igienică curată pentru familie.”

„Alte produse au venit din mesaje directe. Am salvat mii de capturi de ecran într-un Excel, și le transformăm ideile în produse. Încercăm să le facem mai frumoase, mai funcționale, mai actuale.”

Și nu se oprește aici. Bosstick a confirmat că în 2025 vor urma încă patru lansări noi marca The Skinny Confidential.