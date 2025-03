Lasconi: Toţi cei 11 candidaţi mergem pe acelaşi culoar şi este doar un culoar al percepţiilor. Am ajuns într-un moment în care nu se mai discută despre stânga şi dreapta / Nu voi fi, în niciun caz, la coada clasamentului. Sunt determinată să câştig

preşedinta USR, Elena Lasconi, candidată la alegerile prezidenţiale, a declarat joi că toţi cei 11 candidaţi merg pe acelaşi culoar şi este doar un culoar al percepţiilor, ea arătând că a ajuns într-un moment în care nu se mai discută despre stânga şi dreapta. Lasconi a arătat că nu va fi, în niciun caz, la coada clasamentului şi este determinată să câştige alegerile prezidenţiale, transmite News.ro.

”Eu cred că nu casele de sondare au nevoie de un preşedinte, ci România are nevoie de preşedinte. Şi eu voi face tot ce voi putea, ca să mă uit în ochii cât mai multor români, să mă duc în toată ţara, să vorbesc cu românii şi să le spun care sunt planurile mele pentru România. Eu cred că despre asta vorbim”, a declarat Elena Lasconi, la Digi24, despre sondajele care o dau sub Nicuşor Dan, în cursa pentru prezidenţiale.

”Mie îmi este deja scârbă şi silă, şi văd că atunci când interacţionez cu oamenii exact acelaşi lucru cu mine, spun că nu se mai uită la televizor, nu mai suportă. Deci, în această campanie electorală, candidaţii îşi aruncă injurii de la unul la altul. De ce trebuie să stau eu în studio, când românii ne privesc acum la televizor şi să îmi dau cu părerea despre unul dintre candidaţii la prezidenţiale, în loc să vorbesc de ceea ce îi doare pe români? Eu nu înţeleg de ce trebuie să facem asta. Este o stare de furie în societate, de frică. Toată lumea îmi spune, abia aşteptând să scăpăm şi să treacă alegerile prezidenţiale”, a mai arătat Lasconi.

Preşedinta USR a precizat că nu are nicio intenţie să se retragă din cursă. ”Nu voi fi, în niciun caz, la coada clasamentului. Eu sunt determinată să câştig alegerile prezidenţiale. Niciun sondaj pe mine nu m-a dat în turul 2, niciunul de anul trecut. Niciun sondaj nu l-a dat pe Georgescu pe locul 1. Niciun sondaj, absolut niciunul. (..) Păi mă, dacă am 3,9%, cu ce vă deranjez? Cu ce vă încurc? Sunt eu un pericol cu 3,9%? Eu sunt sigură că nu-i aşa. Deci nu are nimeni cum să mă convingă că este altfel. Pentru că eu simt şi în stradă oamenii, pentru că umblu printre ei şi vorbesc cu ei”, completează Lasconi.

Elena Lasconi a precizat că ”consider că e o falsă temă să te gândeşti că e la fel ca la oricare alegeri prezidenţiale în care se vorbeşte despre stânga şi dreapta”. ”Nu. Toţi cei 11 candidaţi, adică eu plus încă 10, mergem pe acelaşi culoar şi este doar un culoar al percepţiilor. Noi am ajuns într-un moment în care nu se mai discută despre stânga şi dreapta. Este doar despre percepţie”, a subliniat Lasconi.