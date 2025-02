Lasconi, după întâlnirea cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia: Am prezentat cronologic toate abuzurile făcute de CCR şi de acest sistem de politicieni

Preşedinta USR, Elena Lasconi, a declarat, marţi, după întâlnirea cu reprezentanţi ai Comisiei de la Veneţia, că a discutat despre comasarea alegerilor locale cu europarlamentare, adăugând că a prezentat cronologic şi „toate abuzurile făcute de Curtea Constituţională şi de acest sistem de politicieni”, transmite Agerpres.

„Am discutat despre alegerile locale şi europarlamentare, dar am prezentat cronologic toate abuzurile făcute de Curtea Constituţională şi de acest sistem de politicieni pe care îi cunoaştem. Acela a fost începutul sfârşitului: alegerile locale şi europarlamentare. Am discutat despre faptul că ne-am îndepărtat foarte mult de valorile democratice şi că în mod normal nu ar trebui comasate, aşa cum s-a făcut abuziv, alegerile pentru a-i zăpăci pe oameni. Gândiţi-vă că în iunie am avut cinci buletine de vot. Oamenii au intrat cu cinci buletine de vot în cabinele de votare şi gândiţi-vă toate imaginile acelea cu sacii plini cu buletine de vot, cu numărat, gândiţi-vă la oboseală, câtă corectitudine şi câtă încredere poţi să ai în numărarea acelor buletine de vot”, a afirmat Lasconi, la Parlament.

Ea a susţinut că în ţară au existat situaţii în care diferenţa dintre candidaţii la locale era de doar câteva voturi şi nu se putea avea încredere că numărătoarea a fost făcută corect.

„Am prezentat, de asemenea, şi am vorbit despre decizia abuzivă a Curţii Constituţionale de a scoate din competiţia pentru prezidenţiale un candidat, despre renumărarea în toată ţara şi în diaspora, în condiţiile în care s-a făcut sesizare doar în trei secţii de vot din România şi, de asemenea, despre anularea alegerilor, fără a da posibilitatea chiar şi celor care au intrat în turul al doilea să se apere, pentru că nu poţi să mai conteşti o decizie a Curţii Constituţionale. Dacă am fi avut posibilitatea, de exemplu, măcar la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie să facem asta, pentru că e şi un drept constituţional, dar este şi un drept internaţional de a te putea apăra. Noi nu am putut să facem asta. Considerăm că toate acestea sunt un abuz”, a adăugat Elena Lasconi.

Ea a mai spus că cei de la Comisia de la Veneţia vor veni cu un răspuns în luna martie.

„Ne-au întrebat câteva lucruri specifice despre ordonanţa de urgenţă. Să nu uităm că Marcel Ciolacu a fost cel care a intrat foarte adânc cu bocancii în democraţia din România prin acea ordonanţă de la care au început să se rostogolească toate şi de la care am început să ucidem din ce în ce mai mult democraţia din România. Să nu uităm că la fel de părtaş este şi Klaus Iohannis. El pleacă cred că mâine acasă. Doamne ajută! Dar mai sunt şi alţii care au contribuit la uciderea democraţiei din România”, a precizat lidera USR.

Întrebată ce s-a discutat despre alegerile prezidenţiale, Lasconi a spus: „Ei au venit aici, am intrat în această şedinţă pentru locale şi europarlamentare, dar nu puteam să ignor toate abuzurile care au urmat ale Curţii Constituţionale de eliminare a unui candidat din cursa pentru prezidenţiale, renumărarea, plus anularea alegerilor, pentru că acela a fost începutul sfârşitului, adică localele şi europarlamentarele”.

Mai mulţi reprezentanţi ai partidelor parlamentare au avut, marţi, discuţii în format hibrid cu experţi de la Comisia de la Veneţia.