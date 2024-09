Lasconi, despre o întâlnire pentru care Nicolae Ciucă nu a mai găsit loc în agendă: În primul rând, ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta / ”Ideală”, după alegeri, ”o coaliţie de dreapta la care să participe şi UDMR-ul”

Preşedintele USR, Elena Lasconi, afirmă că a aflat de la televizor că preşedintele PNL Nicolae Ciucă nu a mai avut loc în agendă pentru o discuţie cu ea, ceea ce a însemnat o jignire pentru o femeie şi pentru un preşedinte de partid. ”Nu se face, domnul general, asta!”, este mesajul pe care Laconi i l-a transmis lui Ciucă, transmite News.ro.

”Aveam întâlnire cu domnul Ciucă şi cu domnul Motreanu şi am văzut de la televizor că domnul Ciucă nu mai are loc în agendă pentru mine. Ok, bine… Şi aia au jucat-o, şi aia a fost o manipulare, şi aia a fost o lipsă de maturitate. Şi tu spui că vrei să vorbeşti cu USR-ul. Păi aşa faci? În primul rând ai jignit o femeie. Nu se face, domnul general, asta! În al doilea rând, un preşedinte de partid. Aaa… că poate unii dintre oameni nu ştiu să se uite la o femeie ca la un preşedinte de partid, aşa cum nu ştiu să se uite ca la un demnitar, dar învaţă! Înveţi, e greu, se schimbă greu mentalităţi, trebuie să treacă zece ani, dar poate că este momentul să înceapă schimbarea asta de mentalităţi”, a afirmat Elena Lasconi într-un interviu pentru Antena 3.

Lasconi este de părere că ”ideală” ar fi, după alegeri, ”o coaliţie de dreapta la care să participe şi UDMR-ul”.

”Altfel eu nu văd cum am putea să scoatem ţara din declinul în care este în momentul de faţă. Nu văd. (…) La anul va fi 2008, nu va fi 2025, va fi 2007-2008, o să fie foarte rău din punct de vedere economic, se ascunde lucrul acesta pentru că este an electoral şi nu ni se spune. Din informaţiile publice, doar, dac te uiţi îţi dai seama de lucrul acesta”, adaugă Lasconi.

În iulie, Elena Lasconi anunţa că va discuta cu reprezentanţii PNL. Ea declara, însă, că liberalii ar trebui să facă ”puţină curăţenie, igienizare” în interiorul formaţiunii şi aprecia că nu se poate discuta despre o alianţă între PNL şi USR.

Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a afirmat, ulterior, că Elena Lasconi, liderul USR, ar trebui să se preocupe în principal de problemele din propriul partid şi nu de ceea ce ea însăşi a numit ”igienizare” în cadrul PNL.

”Să vadă care sunt problemele din interiorul USR şi după aceea să dea sfaturi celorlalţi lideri politici”, a declarat Ciucă, precizând că are în continuare disponibilitate pentru dialog, însă o eventuală întâlnire cu Elena Lasconi depinde de ”cum sunt declaraţiile viitoare”.