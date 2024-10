Lamine Yamal rescrie istoria fotbalului spaniol – Cota de piață la care a ajuns starul Barcelonei

Transfermarkt a actualizat cota de piață a lui Lamine Yamal, iar vedeta Barcelonei a devenit fotbalistul spaniol cu cea mai ridicată valoare din istorie. În vârstă de doar 17 ani, Yamal valorează în prezent 150 de milioane de euro.

Lamine traversează cea mai bună perioadă din scurta sa carieră la nivel înalt din fotbal, fotbalistul Barcelonei oferind în acest sezon cinci pase decisive și marcând patru goluri.

Fotbalistul a impresionat și în tricoul Spaniei la Euro 2024, acolo unde ibericii s-au încununat campioni pe tărâm german.

Transfermarkt, un etalon în materie de cotă de piață în fotbal, a ridicat recent valoarea lui Lamine la 150 de milioane de euro pe baza ultimelor sale evoluții. Jucătorul Barcelonei a devenit astfel cel mai bine cotat fotbalist din istoria Spaniei.

În clasamentul general oferit de Transfermarkt, starul catalanilor se află momentan pe 5.

Este devansat de Kylian Mbappe (Real Madrid) și Jude Bellingham (Real Madrid), ambii cu o cotă de piață de câte 180 milioane, și de Vinicius Jr (Real Madrid) și Erling Haaland (fiecare cu câte 200 de milioane de euro în dreptul lor).

Lamine este însă de departe cel mai tânăr dintre cei enumerați mai sus.

Reamintim că în momentul debutului său la FC Barcelona, la doar 16 ani, Lamine a fost evaluat la 25 de milioane de euro.

1 Erling Haaland (Manchester City): 200 de milioane de euro

2 Vinicius Jr (Real Madrid): 200 €

3 Jude Bellingham (Real Madrid): 180 €

4 Kylian Mbappe (Real Madrid): 180 €

5 Lamine Yamal (FC Barcelona): 150 € etc.

1 Lamine Yamal (FC Barcelona): 150 de milioane de euro

2 Rodri (Manchester City): 130 €

3 Gavi (FC Barcelona): 90 €

4 Pedri (FC Barcelona): 80 €

5 Nico Williams (Bilbao): 70 € etc.

Lamine Yamal’s market value is now €150m. This makes him the highest valued Spanish player of all time.

