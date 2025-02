Lady Gaga lansează o nouă melodie, scrisă împreună cu logodnicul Michael Polansky în timpul finalului concertului FireAid, organizat pentru victimele incendiilor din Los Angeles

După aproape șase ore de FireAid, Lady Gaga a încheiat concertul istoric din Los Angeles prin debutul unui nou cântec scris împreună cu logodnicul ei Michael Polansky, un număr optimist despre care a spus că este „doar pentru seara asta”, scrie Variety.

Gaga a început cu „Shallow”, hitul ei din filmul din 2018 „A Star Is Born”, luând o pauză pentru a se adresa mulțimii și a explica cum, în ciuda devastării din Los Angeles, a creat un moment de unitate.

„Mulțumesc, te iubesc”, a spus ea. „A fost o perioadă îngrozitoare și înfricoșătoare, dar în aceste vremuri, simt că oamenii se unesc și vedem cât de mult avem nevoie unii de alții. Și vreau să îmi amintesc mereu de noi așa.”

După o interpretare la pian a piesei „Always Remember Us This Way”, ea a prezentat noua melodie – intitulată „All I Need Is Time” sau „Time Is a Healer” – explicând că a scris-o special pentru FireAid cu Polansky. „Când mă gândeam ce să cânt în seara asta, m-am gândit că voi face ceva plin de speranță pentru tine și mă gândeam la melodiile mele și nimic nu părea în regulă”, a spus ea. „Așa că eu și prietenul meu Michael, logodnicul meu, iubirea mea, am scris acest cântec pentru tine. Este doar pentru seara asta, este doar pentru tine. Cred că toți avem nevoie de multe lucruri în acest moment, dar cred că ceva de care am putea avea nevoie este timpul. Timpul este un vindecător.”

Ceea ce a urmat a fost o melodie îndrăzneață cu un mesaj înălțător. „Îmi doresc ca Dumnezeu să găsească un alt mod de a-mi aminti cum este să mă rog / Îmi doresc să pot întoarce această furtună și să nu găsesc un alt mod”, cântă ea conducând la cor. „Tot ce îmi trebuie este timp, tot ce îmi trebuie este timp / Tot ce îmi trebuie este timp să-mi vindec aripile rupte și apoi mă voi înălța / Tot ce îmi trebuie este timp să las totul în urmă / Tot ce îmi trebuie este timp să las totul în urmă și continuă să mergi înainte.”

Gaga se pregătește să lanseze noul ei album „Mayhem”, pe 7 martie. La FireAid, ea a încheiat o seară în care a prezentat o serie de spectacole de la Sting, Red Hot Chili Peppers, Stevie Wonder, Billie Eilish, Peso Pluma și Olivia. Rodrigo. Alți artiști care au urcat pe scenele de la Intuit Dome și Kia Forum au fost Green Day, No Doubt, Graham Nash, Dawes și alții.

FireAid a beneficiat de eforturile de ajutorare pentru cei afectați de incendiile din Los Angeles. Încasările au fost îndreptate către inițiative prin intermediul Fundației Annenberg.