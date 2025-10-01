La Craiova începe amenajarea Târgului de Crăciun / Tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci” / Împodobirea centrului orașului va fi încheiată la 14 noiembrie, atunci când va avea loc inaugurarea oficială a târgului

Mai sunt peste două luni până la Crăciun şi oraşul Craiova intră în febra pregătirilor pentru târgul sărbătorilor de iarnă, anunță GDS. Prin urmare, în luna octombrie, în centrul oraşului vor apărea instalaţii, ornamente de sezon, căsuţe, decoruri de iarnă pentru a intra în atmosfera Crăciunului. În fapt, pregătirile au începu din vară, odată cu confecţionarea ornamentelor şi căsuţelor.

După cum a anunţat municipalitatea, tema de anul acesta va fi „Spărgătorul de nuci”, iar târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit.

Târgul își propune să aducă în prim plan produse inedite de sezon, dar și momente artistice speciale, dedicate atât celor mai mici, cât și adulților. Târgul va funcționa în perioada 14 noiembrie 2025 – 04 ianuarie 2026.

Târgul va fi împărțit în 4 zone – fiecare decorată diferit. O zonă este denumită Circul , unde căsuțele sunt realizate ca un carusel, vor fi o noutate inedită, unică. O altă zonă, Crăciunul tradițional cu căsuțe redecorate în stil tradițional romanesc, dar și zona dedicată copiilor – satul lui moș Crăciun.

De azi începe montarea instalaţiei pentru sania lui Moş Crăciun care va zbura peste Piaţa Mihai Viteazul. Din acest motiv, în perioada 01.10.2025, ora 24:00 – 4.01.2026, ora 24.00, a fost restricţionată circulaţia rutieră pe strada Calea Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu strada Mihai Viteazul și intersecția cu strada Alexandru Ioan Cuza.

Împodobirea centrului oraşului trebuie să fie încheiată la data de 14 noiembrie, când va avea loc inaugurarea oficială a târgului.