La Cluj-Napoca începe TIFF 2024. Ediția din acest an este dedicată cinematogrfiei japoneze

Festivalul Internațional de Film Transilvania (TIFF), începe, vineri, în Piaţa Unirii din Cluj Napoca, cu proiecția „Dogman”, cel mai nou film al regizorului francez Luc Besson.

De-a lungul celor 11 zile, organizatorii vor oferi publicului producții de box-office, dar și filme românești.

Ediția de anul acesta este dedicată cinematografiei japoneze, prin Focus Japonia, un program care reuneşte filme nipone de referinţă, dar și producţii recente, precum şi ateliere de manga, origami sau ikebana, amintește Rador Radio România.

La TIFF 2024 poate fi vizionat, printre altele, „Perfect Days”, cel mai recent film (2023) semnat de Wim Wenders, considerat cea mai bună creație a regizorului german. Filmul spune povestea unui om simplu care ştie să se bucure de toate lucrurile mărunte şi aparent neînsemnate, ce formează viaţa.

În primul weekend de festival, Castelul Bánffy din Bonţida găzduiește două evenimente speciale din cadrul TIFF: cine-concertul „Metropolis”, una din capodoperele cinematografiei mondiale, acompaniată live de italienii de la Edison Studio şi „Imperiul simţurilor”, un film erotic japonez revoluţionar din 1976.

În cel de-al doilea weekend al Festivalului, actriţa Catrinel Dumitrescu, apreciată pentru rolurile sale de film şi teatru, va primi premiul de excelenţă la Gala de Închidere a TIFF 2024. Catrinel Dumitrescu va fi prezentă şi la o proiecţie specială a filmului „Căsătorie cu repetiţie” din 1985, în regia lui Virgil Calotescu. Proiecţia va avea loc sâmbătă, 22 iunie, la Cinema ARTA din Cluj-Napoca.

Festivalul Internaţional de Film Transilvania are loc în perioada 14 – 24 iunie.

Ediţia din acest an are o zi în plus, „Ziua best of”, în care publicul are ocazia de a viziona ce nu a putut în primele 10 zile de festival.