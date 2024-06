Kuweit: Peste 35 de morți în incendiul unei clădiri

Peste 35 de persoane au murit într-un incendiu izbucnit într-o clădire situată într-o zonă dens populată de muncitori străini din Kuweit, a anunțat miercuri Ministerul de Interne, citat de agenția AFP.

More than 30 people were killed and dozens injured in a Mangaf building fire in Kuwait’s southern Ahmadi Governorate, said the Ministry of Health.

All injured people, including some in critical condition, have been taken to several nearby hospitals for necessary medical… pic.twitter.com/uzaSqSm1vf

— KUWAIT TIMES (@kuwaittimesnews) June 12, 2024