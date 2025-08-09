G4Media.ro
Kremlinul confirmă summitul Putin-Trump în Alaska / Alegerea locului: „destul de logică”

Sursa foto: nationsonline.org

Articole9 Aug 0 comentarii

Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi, cu o graniţă comună”, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de presă ruseşti, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că „mult aşteptata întâlnire” cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest).

Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, preşedintele american Donald Trump, care marţea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina şi a anunţat o posibilă întâlnire între el şi Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de preşedintele rus, notează Reuters şi EFE.

