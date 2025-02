Kevin Durant, în istoria NBA: Al optulea jucător care reușește 30.000 de puncte

Kevin Durant a devenit al optulea jucător din istoria NBA care reuşeşte 30.000 de puncte, atingând pragul marţi seară împotriva echipei Memphis Grizzlies, informează AP.

Sportivul echipei Phoenix Suns, în vârstă de 36 de ani, votat recent pentru a 15-a oară în echipa All-Star, se alătură lui LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki şi Wilt Chamberlain în clubul celor cu 30.000 de puncte înscrise în carieră.

Julius Erving a atins şi el acest prag, însă combinând punctele marcate în NBA şi ABA.

Durant este de patru ori campion la scor în NBA şi rămâne unul dintre cei mai buni marcatori din ligă în cel de-al 17-lea său sezon în NBA. El are o medie de aproximativ 27 de puncte pe meci.

Kevin Durant a reuşit 17.566 de puncte în primele sale nouă sezoane cu Oklahoma City Thunder, care au fost Seattle SuperSonics în timpul primului său sezon în 2007-08.

El a mai jucat pentru Golden State Warriors (5.374 puncte), Brooklyn Nets (3.744) şi Suns (3.324).

Durant a terminat cu 34 de puncte meciul pierdut de Suns cu 112-119, transmite News.ro.

