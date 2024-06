Kevin Coster a respins posibilitatea de a reveni în serialul TV „Yellowstone”

Actorul american Kevin Costner a confirmat în mod oficial despărţirea sa de serialul TV „Yellowstone”, după ce a respins posibilitatea de a reveni în episoadele finale ale acestei producţii realizate de Paramount Network, informează revista Variety, conform Agerpres.

Starul hollywoodian, care se află în această perioadă într-un turneu de promovare a primelor două părţi din seria sa de filme western „Horizon”, şi-a făcut cunoscută decizia prin intermediul unei înregistrări video ce a fost publicată joi seară pe reţelele de socializare.

„După acest lung an şi jumătate în care am lucrat la ‘Horizon’ şi am făcut toate lucrurile necesare – şi gândindu-mă la ‘Yellowstone’, acel serial îndrăgit pe care îl iubesc, pe care ştiu că şi voi îl iubiţi -, mi-am dat seama că nu voi putea continua în a doua parte a sezonului cinci sau în viitor”, a spus Kevin Costner în înregistrarea sa video. „‘Yellowstone’ a fost ceva care m-a schimbat cu adevărat. Mi-a plăcut şi ştiu că v-a plăcut şi vouă. Am vrut doar să vă anunţ că nu mă voi întoarce. Îmi plac relaţiile pe care am putut să le dezvolt. Şi ne vom revedea cu ocazia filmelor ‘Horizon'”, a adăugat starul american.

Primele opt episoade din cel de-al cincilea sezon al serialului „Yellowstone” au fost difuzate în toamna anului 2022 şi l-au avut în distribuţie pe Kevin Costner, interpretul rolului principal, John Dutton. După o pauză îndelungată, cauzată de etapa de dezvoltare şi de grevele de la Hollywood, cele şase episoade finale ale acestui serial TV au intrat în sfârşit în producţie.

În contextul în care Kevin Costner este ocupat în prezent cu promovarea filmului „Horizon: An American Saga – Chapter 1” şi a unei continuări a acestuia, pe lângă faptul că starul american se distanţase deja de serialul „Yellowstone” de mai bine de un an şi a ameninţat că îi va da în judecată pe producătorii acestuia, o revenire părea deja improbabilă, în cel mai bun caz. Paramount Network a anunţat joi dimineaţă data de 10 noiembrie pentru premiera ultimelor episoade, cu câteva ore înainte ca Kevin Costner să confirme despărţirea sa de „Yellowstone”.

Declaraţiile făcute joi de Kevin Costner vin la doar câteva zile după ce actorul a sugerat o potenţială revenire a sa în „Yellowstone”, „dar în anumite circumstanţe potrivite”, conform unei declaraţii făcute în emisiunea „Today”. A fost cea mai recentă dintr-o serie de sugestii făcute recent de starul american, conform cărora el ar fi fost interesat să joace în episoadele finale ale serialului.

„Când spui că există o şansă, există întotdeauna o şansă”, a declarat Kevin Costner în acel talk-show. „Îmi place chestia asta. Însă trebuie să fii foarte clar în legătură cu asta”, a adăugat el.

Însă joi, trei zile mai târziu, Kevin Costner a decis să excludă această posibilitate.

„Yellowstone”, care prezintă povestea familiei Dutton şi a fermei lor din Montana, s-a dovedit unul dintre cele mai populare seriale TV din perioada recentă. Premiera primei părţi din al cincilea sezon, care a avut loc în noiembrie 2022, a atras 17 milioane de telespectatori.

Creatorul său, Taylor Sheridan, a semnat un contract impresionant cu Paramount, în virtutea căruia a lansat deja pe lângă „Yellowstone” şi două seriale de tip prequel (cu acţiuni care preced evenimentele prezentate în producţia originală – n.red.) foarte populare, intitulate „1883” – cu două superstaruri ale muzicii country în rolurile principale, Tim McGraw şi Faith Hill – şi „1923” – în care rolurile principale au fost jucate de două vedete de prim rang din cinematografie, Helen Mirren şi Harrison Ford.