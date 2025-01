Kelemen Hunor: În acest moment toată România îi face campanie pe gratis lui Călin Georgescu. N-am intrat în coaliție să facem greșelile de anul trecut. Vom avea un singur candidat la președinție. Crin Antonescu are capacitatea să câștige alegerile

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a comentat marți seara la TVR Info situația lui Crin Antonescu, respingând ipoteza că Marcel Ciolacu i-ar sabota acestuia candidatura la președinția României. Kelemen a subliniat că tocmai Marcel Ciolacu a insistat, încă din decembrie, ca Antonescu să fie introdus în protocolul coaliției, ca viitor candidat unic la președinție. Mai mult, liderul UDMR subliniază că Antonescu este candidatul care are capacitatea de a intra în turul al doilea al prezidențialelor și de a câștiga alegerile, chiar și împotriva lui Călin Georgescu, „despre care încă nu știm dacă va mai candida”.

„Sunt convins că Marcel Ciolacu, președintele PSD susține din convingere această variantă, pe Antonescu. El a solicitat să fie introdus în protocol si de atunci îl susține de fiecare dată”, a spus Kelemen Hunor, adăugând că el n-a intrat în coaliție pentru a repeta greșelile de anul trecut. Liderul UDMR afirmă că anul trecut s-au făcut o grămadă de greșeli – când UDMR nu era în coaliție – cea mai mare fiind candidatura celor doi lideri PSD și PNL la președinție, „când era evident că n-au cum să intre amândoi în turul doi, iar în final s-a dovedit că n-a intrat niciunul”.

„Ei au făcut o grămadă de greșeli strategice și tactice, mă și mir că sunt la guvernare, am și spus la un moment dat în glumă că e a opta minune a lumii că PSD și PNL sunt din nou împreună la guvernare, după greșelile făcute anul trecut. De ce au comasat alegerile europarlamentare cu locale, de ce n-au comasat localele cu prezidențialele, de ce n-au făcut prezidențialele așa cum era stabilit, în septembrie, cu un candidat unic. Cum să mergi cu doi candidați din coaliție când se știa că șansele sunt aproape zero să intre amândoi în turul doi (n-a intrat niciunul dintre ei), plus greșeli tactice, dar nu vreau să intru în analiza greșelilor de anul trecut. Noi (UDMR – n.red) când am decis că intrăm în coaliție am spus că nu vom face greșelile de anul trecut, să mergem cu doi, trei candidați, că n-am făcut nimic, doar repetăm aceleași greșeli”, a comentat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR admite că Antonescu nu va avea o sarcină ușoară, subliniind că în acest moment „toată societatea românească îi face campanie pe gratis lui Călin Georgescu”.

„E mult de lucru, pentru că în acest moment, să fim serioși, toată societatea românească îi face campanie pe gratis lui Călin Georgescu, fiindcă el se victimizează în fiecare zi, nu trebuie să facă nimic ci doar să se pozeze în victima sistemului și toată România vorbește de el. Îți trebuie mai mult de atât dacă când ești candidat? Nu.Toartă lumea vorbește de el. Majoritatea oamenilor, indiferent că-l simpatizează sau nu pe Georgescu spun: dle, hai să-l susținem că e victima sistemului. Acest lucru trebuie să-l înțelegem când intram în campania alegerilor prezidențiale, iar Crin Antonescu trebuie să vină cu echipa lui să vorbească despre viitorul României nu despre trecut”, a comentat Kelemen Hunor.

Politicianul maghiar respinge și afirmațiile eurodeputatului social-democrat, Vasile Dîncu, despre faptul că Antonescu nu e parte din „era digitală”.„Dacă știe dl Dîncu, e treaba d-lui Dîncu, eu nu știu până când nu apare Antonescu pe social media n-am de unde să știu dacă e bun sau nu e bun. Antonescu este politician old school, încă nu are pagină de facebook, nici tiktok, dar poate mâine va avea și o să vedeți și la el o creștere spectaculoasă. Chestia asta că nu e bun pentru era digitală… eu nu știu, până când nu apare pe social media n-am de unde să știu că nu e bun. Eu nu pot să lucrez cu astea, că așa simt, întâi trebuie să vedem rezultate”, a comentat Kelemen Hunor, reamintind că în aceste momente, proiecția unor sondaje e dificilă, pentru că nu e clar cine va mai candida în final la președinția României.

„Nu știm daca va candida Georgescu, daca va candida Simion, daca va candida Lasconi. Ei au anunțat dar de la anunț pana la depunerea candidaturii e cale lungă. Nicușor Dan a anunțat și el și stă bine în sondaje, Crin Antonescu va fi susținut de coaliție și stă bine în sondaje. Victor Ponta candidează, nu candidează, el știe ce face (…) Dacă Ponta va candida va rupe de undeva (referitor la bazine electorale – n.red), habar n-am de unde, clar că nu va rupe nici de la Nicușor Dan nici de la Crin Antonescu”, a spus liderul UDMR, întărind încă o dată că din punctul său de vedere „Crin Antonescu are această capacitate de a câștigă alegerile”: „Tot ce pot eu să văd acum în sondaje arată că Antonescu poate intra în turul doi și poate câștiga alegerile”.