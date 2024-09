Kelemen Hunor explică de ce s-a răzgândit și va candida din nou la președinția României: Rămâi izolat, nu poţi să ridici anumite probleme

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, explică de ce a revenit asupra deciziei privind o candidatură la Preşedinţia României şi de ce candidează după ce afirmase că nu va mai candida. Reprezentantul UDMR, care intră pentru a patra oară în cursa pentru preşedinţia României, explică faptul că, dacă alegerile ar fi fost decalate, şi-ar fi menţinut decizia. „Trebuie să ţii cont de context şi trebuie să ţii cont de voinţa comunităţii politice pe care o conduci”, argumentează reprezentantul comunităţii maghiare, transmite News.ro.

„Cred că aici (în emisiunea Insider Politic – n.r.) am spus prima dată că nu mă mai interesează, nu mă ambiţionează (o candidatură la funcţia supremă în stat – n.r.). colegii mi-au dat sarcină şi când eşti preşedintele UDMR părerile tale, indiferent cât de argumentate sunt, sigur rămân extrem de importante, dar ai o responsabilitate faţă de comunitatea ta. Şi fiind aceste alegeri foarte apropiate, în trei duminici, prezidenţiale, parlamentare, iarăşi prezidenţiale au zis că trebuie să duc eu această misiune şi eu am acceptat argumentele lor şi am pus în paranteză opţiunea mea, sau dorinţa mea sau punctul meu de vedere fiindcă eu fac, în acest moment, a patra oară intru în această competiţie, ştiu cu ce se mănâncă, ştiu cum se face”, a afirmat Kelemen Hunor în emisiunea Insider Politic, difuzată sâmbătă de Prima Tv.

Liderul UDMR a precizat că, atunci când a anunţat că nu va mai candida la preşedinţia României, a crezut că alegerile pentru funcţia supremă în stat vor fi decalate.

„Dacă ar fi fost în septembrie, găseam o altă soluţie şi aveam timp să facem două campanii diferite. Trebuie să ţii cont de context şi trebuie să ţii cont de voinţa comunităţii politice pe care o conduci. (…) dacă nu ai candida, de fapt rămâi izolat. Rămâi izolat, nu poţi să ridici anumite probleme, anumite subiecte, nu poţi să arăţi preocupările comunităţii tale, alegătorilor tăi şi din acest punct de vedere este logic că avem candidat la prezidenţiale”, a explicat Kelemen.