Kelemen Hunor, despre funcţia de premier: Cel care a câştigat alegerile trebuie să aibă prima şansă de a forma un guvern. Se poate spune că vine un premier de la un alt partid, de la un partid mai mic, dar eu nu mă bazez pe o astfel de excepţie

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat marţi că partidul care câştigă alegerile trebuie să aibă prima şansă pentru funcţia de premier, comentând astfel o afirmaţie a prim-vicepreşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căreia viitorul premier ar putea fi şi de la UDMR, transmite Agerpres.

„Este un principiu – pe de o parte este Constituţia, bineînţeles, dacă cineva are 50 plus unu la % nu se discută, dai acelui partid şansa, posiblitatea, are dreptul de a forma un guvern. Principiul este că cel care are cele mai multe mandate trebuie să aibă prima şansă să formeze o majoritate şi eu plec de la această regulă. Sigur, această regulă n-a fost respectată tot timpul, uitaţi-vă la ce s-a întâmplat după 2014, dacă nu mergem până în 2004, dar asta este regula şi principiul de la care trebuie să plecăm. Sigur, se poate spune că ‘împărţim puterea’, ceea ce spune Marcel Ciolacu în acest moment, se poate spune că vine un premier de la un alt partid, de la un partid mai mic, dar eu nu mă bazez pe o astfel de excepţie. Eu cred că după alegeri, şi aceasta vom vedea după 1 decembrie, cel care va avea cele mai multe mandate trebuie să aibă prima şansă să formeze o majoritate”, a declarat Kelemen Hunor la postul B1 TV.

El a adăugat că există chiar cinci membri UDMR „care în acest moment ar fi în stare să conducă un guvern de coaliţie”. „Nu asta este problema, nu suntem în această situaţie, nu vom fi probabil nici în 2024, spre sfârşitul anului, dar am avea premier bun”, a punctat preşedintele UDMR.

Potrivit acestuia, liderul PSD, Marcel Ciolacu, are în primul rând experienţa din 2004, din 2014, când a pierdut alegerile prezidenţiale în turul doi.

„Au câştigat parlamentarele peste tot tot timpul, dar au pierdut alegerile prezidenţiale, fiindcă lăsau impresia că vor toată puterea – şi Năstase la un moment dat, şi Geoană şi Ponta. (…) Pe de altă parte, s-ar putea să aibă o înţelegere deja cu PNL, fiindcă PNL spune peste tot că vor guverna împreună, spune şi Daniel Fenechiu, spune şi prim-vicepreşedintele de la Suceava, domnul Flutur, şi atunci poate că va împărţi puterea cu Iohannis sau cu Ciucă. (…) Suntem în campanie, Marcel Ciolacu este în campanie, Sorin Grindeanu este în campanie. Sigur, e un gest absolut colegial şi frumos, dar regula rămâne totuşi regulă: cel care a câştigat alegerile trebuie să aibă prima şansă. Eu, dacă aş fi preşedinte, după 21 decembrie, după ce depun jurământul, aş da posiblitatea celui care a câştigat cele mai multe mandate în Parlament, fiindcă asta este voinţa cetăţenilor. Un preşedinte corect ţine cont de voinţa oamenilor”, a transmis Kelemen Hunor.

Întrebat dacă după alegeri UDMR ar intra la guvernare, dacă va fi invitat de către o viitoare coaliţie PSD – PNL, după alegeri, el a arătat că „depinde de condiţii, depinde de matematică”.

„Matematica politică e foarte simplă: dacă două partide au o majoritate, nu mai au nevoie de al treilea. Dacă n-au majoritate, au nevoie de al treilea, Sigur, aici vine şi un alt calcul de stabilitate, cât de consistentă este majoritatea, nu vreau să intru în aceste speculaţii. (…) Intenţia este corectă, este o intenţie legitimă a fiecărui lider politic şi decide electoratul”, a spus Kelemen Hunor.

Prim-vicepreşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi seara, la Antena 3, că PSD respinge varianta guvernării alături de AUR: „Exclus. A şi declarat Marcel Ciolacu că nu vom face majorităţi cu AUR. Haideţi să vedem, poate ajunge PSD-UDMR. (…) Cred că e important să vină şi UDMR în această coaliţie, pentru că e nevoie de o coaliţie mai largă în Parlament”.

Întrebat care va fi partidul care ar da viitorul premier, Grindeanu a spus: „Poate fi şi de la UDMR.”