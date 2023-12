Kelemen Hunor, declarație de tip Viktor Orban: Casa Uniunii Europene este în ordine, dar personalul trebuie trimis acasă și înlocuit / AUR reprezintă o amenințare serioasă pentru România și maghiari

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că AUR reprezintă o amenințare serioasă pentru România și maghiari, într-un interviu acordat publicației Kronika.În acest context, el a precizat: casa Uniunii Europeană este în ordine, dar personalul trebuie trimis acasă și înlocuit. Declarația lui Kelemen Hunor seamănă izbitor cu declarațiile premerului maghiar Viktor Orban despre UE. La data de 18 noiembrie, el a declarat, cu ocazia congresului FIDESZ, că Ungaria trebuie să spună nu actualului model european construit la Bruxelles, adăugând că Uniunea Europeană trebuie mai degrabă schimbată, decât părăsită.

Redăm mai jos un fragment relevant din interviul acordat ziarului Kronika:

Despre vizita în SUA: ””Mergem pentru a informa factorii de decizie politică despre problemele nerezolvate ale comunității maghiare din România, pentru a vorbi despre provocările de aici, din regiune, din România, și pentru a construi sprijin pentru minoritatea maghiară din Statele Unite.

Am spus-o peste tot: ascensiunea retoricii extremiste, populiste, legionare a AUR reprezintă o amenințare serioasă pentru România și maghiari. Și de aceea spunem că casa Uniunii Europene este în ordine, dar personalul trebuie trimis acasă și înlocuit.

Rep: Deci, ca să folosesc analogia dumneavoastră, casa nu are alternativă?

Kelemen Hunor: Nu poți apăra interesele Ungariei dacă ești în afara casei. A fi în afara casei este o alternativă proastă. Este în interesul tuturor europenilor și al nostru, al maghiarilor, să ne menținem poziția în competiția globală. Statele membre singure nu au nicio șansă de a face acest lucru – dar Uniunea o face. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să ia decizii mult mai coerente și mai curajoase în această competiție globală decât o face acum.

Putem reuși doar împreună. Dar avem nevoie de lideri care să fie înțelepți și să aibă viziune. Direcția pe care o va lua Uniunea Europeană după alegerile de anul viitor îi va determina soarta pentru un deceniu. Există multe aspecte negative de anul trecut: populația maghiară este în scădere, RMDSZ nu mai este la guvernare, în timp ce AUR, care urăște maghiarimea, este al doilea cel mai puternic partid.

Rep: În aceste condiții, unde putem găsi forța pentru cele patru alegeri de anul viitor?

Kelemen Hunor: Un politician nu ar trebui să se plângă niciodată, nu ar trebui să prezică niciodată moartea unei națiuni. 1 milion 120-130 de mii de oameni este o comunitate viabilă din punct de vedere politic. Gândiți-vă că statul Malta are 560 000 de locuitori. Ne-am angajat să îmbunătățim condițiile de viață, să asigurăm și să consolidăm garanțiile instituționale ale drepturilor minorităților, pe scurt, să dăm speranță comunității. Sprijinul comunității noastre este ceea ce ne dă cea mai mare putere.

Rep: Și poate UDMR să facă acest lucru?

Kelemen Hunor: Da, și numai UDMR poate face acest lucru. Acolo unde lucrurile depind de noi, în administrația locală, noi dovedim acest lucru. Atunci când am lucrat în guvern, am reușit să oferim și să implementăm programe care fac viața oamenilor mai bună, nu doar pentru maghiarii din Transilvania, ci pentru întreaga Românie. Gândiți-vă doar la creșterea pensiilor, mai mare decât cea prevăzută de lege, la înghețarea prețului la energie, la îmbunătățirea istorică a rețelelor de apă și gaze în comune, la lansarea programului de construcție de creșe – sunt doar câteva exemple din ceea ce am făcut la guvernare.

După alegerile de anul viitor, nu există nicio îndoială că va trebui să continuăm să guvernăm, dar pe o cale mai dificilă. Pe de o parte, din cauza schimbărilor majore din lume și din țară, tot ceea ce vom decide la alegerile de anul viitor va avea un impact pentru un deceniu întreg. Pe de altă parte, mediul politic va fi și el diferit, deoarece inamicul nostru, AUR, continuă să câștige putere.

Dacă UDMR este slăbit, atunci nimeni nu va reprezenta interesele comunității maghiare, pentru că nu acesta este cel mai important lucru pentru nimeni. Doar noi punem pe primul loc interesele și reprezentarea comunității maghiare! De aceea, anul viitor este deosebit de important: în patru alegeri într-un an, vom lua decizii care vor dura un deceniu.”