Kelemen Hunor: Trebuie să vedem dacă România are nevoie de 1,3 milioane de funcționari / Numărul secretarilor de stat, redus cu 25%

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat joi că guvernul va reduce numărul secretarilor de stat cu 25% față de situația de până la alegerile parlamentare de anul trecut, urmând să se reducă și numărul subprefecților, potrivit unui comunicat UDMR. El a mai declarat că aparatul bugetar este supradimensionat, fiind nevoie de o analiză pentru a se vedea în ce măsură România are nevoie de 1,3 milioane de funcționari.

”Am văzut cu cât putem reduce numărul secretarilor de stat, am stabilit că vor fi 53 de secretari de stat în Guvern, deci o reducere în jur de 25% față de situația de până la alegerile parlamentare de anul trecut. Regula va fi că vor fi 2 secretari de stat la ministerele mici și 3 la celelalte, sunt câteva cu 4, la Finanțe, MIPE, Transporturi și Externe”, a spus președintele UDMR la B1 TV.

Acesta a precizat că în coaliție s-a discutat și despre reducerea numărului subprefecților, astfel că județele cu peste 500.000 de locuitori rămân cu 2 prefecți, iar cele sub 500.000 de locuitori vor avea câte un subprefect.

”Tot ce înseamnă reducerea aparatului birocratic și cura de slăbire, dieta statului, trebuie să începem cu noi, cu administrația centrală și prefecturile”, a precizat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: Trebuie să vedem dacă România are nevoie de 1,3 milioane de funcționari. Aparatul bugetar este supradimensionat.

”Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, nu va face estimări. Dacă urmăriți ce face acesta, veniturile vor fi estimate corect, cheltuielile vor fi exact chibzuite și puse în Legea Bugetului, pentru că altfel nu mai putem finanța nici deficitul și nici cheltuielile bugetare. În 2025, în fiecare săptămână, România plătește un miliard de lei doar pe dobânzi. Deci 51 de miliarde de lei vom plăti doar pentru dobânzi, iar în 2026 vom plăti 60 de miliarde, sunt sume uriașe. Nu ne permitem să nu fim sinceri, să ne jucăm cu cifrele și cu cheltuielile. Nu trebuie să creștem taxele, fiindcă oricum în România sunt taxe foarte mari, dar fiecare cetățean trebui să fie egal”, a spus președintele UDMR.

El a vorbit și despre numărul bugetarilor.

”Asta înseamnă că trebuie să umblăm la alte chestiuni legate de vârsta de pensionare și să vedem dacă România are nevoie de 1,3 milioane de funcționari. Aparatul bugetar este supradimensionat. Așa ceva nu se poate menține pe termen lung, acolo trebuie să vedem dacă cifra de 1,3 milioane este ok sau nu. Din punctul meu de vedere nu e ok. În următoarea perioadă, fiecare ordonator de credite trebuie să facă o evaluare și Guvernul trebuie să aibă niște criterii prin care restructurăm aparatul bugetar, dar restructurarea nu va atinge sănătatea și învățământul”, a mai spus Kelemen Hunor.