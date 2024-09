Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Kelemen: Cu președintele Iohannis nu am nicio relație de niciun fel, ne-am întâlnit ultima dată anul trecut / Cu Ciucă vorbesc cam o dată la jumătate de an / Cu Ciolacu, o relație de colegialitate, am vorbit și săptămâna trecută