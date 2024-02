Karolína Plíšková, favorita numărul 1 a Turneului Transylvania Open, care începe la Cluj-Napoca. Cinci jucătoare din România, pe tabloul principal

Noua ediție Tranylvania Open, turneul din Cluj-Napoca votat cel mai bun din lume la categoria WTA 250 doi ani consecutiv, începe sâmbătă 3 februarie și va dura până în data de 11 februarie, transmit organizatorii într-un comunicat de presă.

Karolína Plíšková (37 WTA), fost lider mondial în circuitul WTA, este favorita numărul 1 a turneului. Sportiva s-a situat pe locul I mondial în 2017 și a ajuns în două finale de Grand Slam la simplu, la US Open, în 2016, și la Wimbledon, în 2021.

Alături de ea, la Cluj vor veni și alte jucătoare de top precum Tatjana Maria (42 WTA), semifialistă la Wimbledon în 2022, și Nadia Podoroska (63 WTA), semifinalistă de Roland-Garros în 2020.

Sunt prezente la Cluj, la această ediție, și ultimele două câștigătoare ale marelui trofeu Transylvania Open WTA250 la simplu: Tamara Korpatsch (81 WTA) și Anna Blinkova (46 WTA).

Cinci jucătoare din România se află pe tabloul principal al Transylvania Open WTA 250: Ana Bogdan (66 WTA), Jaqueline Cristian (84 WTA), Andreea Mitu (WC – 171 WTA), Miriam Bulgaru (WC – 192 WTA) și Anca Todoni (WC – 235 WTA).

Miriam Bulgaru a urcat pe tablou după recenta retragere din competiție cauzată de o accidentare a Gabrielei Ruse, finalistă Transylvania Open 2023.

Patrick Ciorcilă, directorul Transylvania Open WTA 250: „Suntem gata de start și extrem de fericiți că deschidem o nouă ediție Transylvania Open, la Cluj.

Dacă anul trecut continuitatea turneului stătea sub semnul întrebării, acum ne bucurăm că am reușit atât de multe: am păstrat acest turneu în România și am revenit la mai puțin de patru luni de la ultima ediție. Avem de anul acesta un loc mult mai bun în calendarul WTA.

De curând, Transylvania Open a câștigat din nou titlul de cel mai bun turneu din lume la categoria WTA 250, pentru al doilea an consecutiv.

Avem un tablou puternic cu nume mari ale tenisului mondial. Avem jucătoare din România și, cu siguranță, publicul va transforma din nou arena într-un spațiu plin de emoții. Avem tenis, avem magie. Nu ne rămâne decât să ne bucurăm de Transylvania Open.”

Tabloul principal de simplu:

Karolina Pliskova (CZE) – 37

Maria Tatjana (GER) – 42

Elisabetta Cocciaretto (ITA) – 45

Anna Blinkova – 46

Arantxa Rus (NED) – 50

Clara Burel (FRA) – 52

Nadia Podoroska (ARG) – 63

Greet Minnen (BEL) – 65

Anastasija Sevastova (LAT) – 65 (SR)

Ana Bogdan (ROU) – 66

Yanina Wickmayer (BEL) – 68

Elina Avanesyan – 71

Caty McNally (USA) – 71 (SR)

Viktoriya Tomova (BUL) – 77

Camila Osorio (COL) – 79

Tamara Korpatsch (GER) – 81

Alycia Parks (USA) – 82

Jaqueline Cristian (ROU) – 84

Zhuoxuan Bai (CHN) – 87

Laura Siegemund (GER) – 89

Clara Tauson (DEN) – 100

Jodie Burrage (GBR)

Sara Errani (ITA)

Wild Cards:

Miriam Bulgaru (ROU) – 192

Andreea Mitu (ROU) – 171

Anca Todoni (ROU) – 235

16 echipe se vor lupta la dublu în cadrul Transylvania Open 2024. Echipa formată din Jaqueline Cristian și Andreea Mitu, a primit primul wild card din partea organizatorilor.

Meciurile din cadrul Transylvania Open se vor juca indoor, pe hard, în BT Arena din Cluj-Napoca. Sala a fost împărțită în două terenuri de joc: Terenul Central și Terenul 2. Pe lângă aceste două terenuri, au mai fost amenajate încă două pentru antrenamente.

Calificările Transylvania Open. Tinere jucătoare din România se luptă pentru un loc pe tabloul principal

24 jucătoare se vor lupta în weekendul 3-4 februarie, în calificările Transylvania Open, pentru a câștiga unul dintre cele șase locuri libere de pe tabloul principal de simplu. Printre acestea se numără și patru jucătoare din România: Mara Gae, câștigătoarea US Open la junioare dublu anul trecut, Briana Szabo, Lavinia Tanasie și Maria Teodorescu.

Tabloul calificărilor la simplu:

[1] H. Dart (GBR) vs I. Ghioroaie (ROU)

[WC] L. Tanasie (ROU) vs [12] K. Zavatska (UKR)

[2] M. Bassols Ribera (ESP) vs A. Siskova (CZE)

S. Kraus (AUT) vs [11] V. Hruncakova (SVK)

[3] A. Cornet (FRA) vs [WC] M. Gae (ROU)

A. Gamiz (VEN) vs [9] J. Teichmann (SUI)

[4] E. Andreeva vs N. Brancaccio (ITA)

[WC] B. Szabo (ROU) vs [7] N. Parrizas Diaz (ESP)

[5] E. Arango (COL) vs M. S. Popa (ROU)

N. Kolb (UKR) vs [8] L. Stefanini (ITA)

[6] A. Bondar (HUN) vs A. Cadantu-Ignatik (ROU)

[WC] M. Teodorescu (ROU) vs [10] S. Waltert (SUI)

Meciurile de calificări vor începe sâmbătă la ora 10:00, iar duminică la ora 11:00.

Programul meciurilor de calificări TERENUL CENTRAL – sâmbătă, 3 februarie:

[2] M. Bassols Ribera (ESP) vs A. Siskova (CZE)

NB 11:30 AM [WC] B. Szabo (ROU) vs [7] N. Parrizas Diaz (ESP)

[3] A. Cornet (FRA) vs [WC] M. Gae (ROU)

[1] H. Dart (GBR) vs I. Ghioroaie (ROU)

[6] A. Bondar (HUN) vs A. Cadantu-Ignatik (ROU)

[5] E. Arango (COL) vs M. S. Popa (ROU)

Programul meciurilor de calificări TERENUL 2 – sâmbătă, 3 februarie:

S. Kraus (AUT) vs [11] V. Hruncakova (SVK)

A. Gamiz (VEN) vs [9] J. Teichmann (SUI)

[4] E. Andreeva vs N. Brancaccio (ITA)

[WC] L. Tanasie (ROU) vs [12] K. Zavatska (UKR)

[WC] M. Teodorescu (ROU) vs [10] S. Waltert (SUI)

NB 5:00 PM N. Kolb (UKR) vs [8] L. Stefanini (ITA)

Bilete și acces

Cei care doresc să vină la Transylvania Open pot achiziționa bilete sau abonamente de pe site-ul entertix.ro.

Costul biletelor variază între 65 și 190 de lei și oferă acces la toate meciurile din ziua respectivă, de la ambele terenuri de joc, iar prețul unui abonament este de 590 lei.

La meciurile de calificări intrarea este gratuită, însă se face în baza unui bilet cu valoare zero. Pentru meciurile din zilele de calificări (3-4 februarie), bilete online sunt sold-out, însă cei care doresc să meargă la meciuri au la dispoziție 300 de bilete / zi rezervate pentru achiziționare la fața locului, la intarea în BTarena, înainte de începerea meciurilor din calificări.

Cea de-a patra ediție a turneului de tenis din Cluj-Napoca va avea loc în sala polivalentă BTarena din Cluj-Napoca. Meciurile se vor juca indoor, pe hard, pe cele două terenuri de tenis care vor fi amenajate.

În total, 32 de jucătoare vor concura la meciurile de simplu, și 16 echipe la dublu, pentru 250 de puncte WTA și premii în valoare de 267,082$. În plus, tabloul de calificări va avea 24 de jucătoare.

Despre Transylvania Open WTA 250

Transylvania Open este cel mai important turneu de tenis feminin din România și face parte din categoria WTA 250. Evenimentul reunește jucătoare de top din întreaga lume pentru o săptămână de competiție intensă în BT Arena din Cluj-Napoca.