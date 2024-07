Kamala Harris: „Trump a fost de acord cu o dezbatere pe 10 septembrie. Acum se pare că dă înapoi”

Kamala Harris, actuala vicepreședintă a SUA și cel mai probabil candidatul democraților la președinția SUA după retragerea lui Joe Biden, susține pe X că Donald Trump a fost de acord cu o dezbatere pe 10 septembrie, însă „acum se pare că dă înapoi”.

„Trump a fost de acord cu o dezbatere pe 10 septembrie. Acum se pare că dă înapoi. Alegătorii merită să vadă ecranul împărțit care există pe scena de dezbatere. Sunt gata. Deci să îi dăm drumul”, a scris Harris pe X.

Trump agreed on a September 10th debate.

It now appears he’s backpedaling.

Voters deserve to see the split screen that exists on a debate stage.

I’m ready. So let’s go.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) July 25, 2024