Kamala Harris, primul discurs după ce a fost învinsă în cursa pentru președinția SUA: Am pierdut alegerile, dar n-am pierdut lupta pentru libertate pentru corectitudine și drepturile oamenilor. E o luptă la care nu voi renunța

Democrata Kamala Harris a pierdut alegerile pentru președinția SUA și face primele declarații în fața națiunii americane, după ce candidatul republican Donald Trump și-a anunțat victoria. Aceasta și-a făcut apariție în campusul Universităţii Howard, la Washington.

„Dați-mi voie să spun, inima mea e plină azi de recunoștință pentru încrederea pe care v-ați pus-o în mine, pentru țara noastră. Rezultatul nu a fost ceea ce ne-am fi dorit, dar ascultați ce vă spun, lumina promisiunii Americii continuă să ardă extrem de puternic. Am pierdut alegerile, dar nu am pierdut lupta. Nu ne vom da bătuți, vom continua să luptăm” a spus Kamala Harris.

Aceasta i-a mulțumit soțului ei și familiei, pentru susținere, le-a mulțumit președintelui Biden și oficialilor democrați, și mai ales echipei de campanie și voluntarilor care au ajutat-o pe tot parcursul campaniei electorale.

„Sunt mândră de felul în care ne-am purtat, 170 de zile, în această campanie. Am luptat să unim oamenii din toate păturile sociale, să fim uniți de dragostea pentru țara noastră. Am făcut-o știind că avem mult mai multe lucruri în comun decât cele care ne separă. Desigur, trebuie să acceptăm rezultatul acestor alegeri. Mai devreme am vorbit cu Trump și l-am felicitat. I-am spus că îl vom ajuta pe el si echipa sa cu tranziția pentru preluarea puterii”, a spus Kamala Harris, subliniind un principiu fundamental al democrației americane, acela că învinsul în alegeri trebuie să accepte rezultatele. „E ceea ce desparte democrația de anarhie și tiranie. Noi datorăm loialitate Constituției americane”, a punctat aceasta.

„Am pierdut alegerile, dar n-am pierdut lupta pentru libertate pentru corectitudine și drepturile oamenilor. E o luptă la care nu voi renunța niciodată. Nu mă voi da bătută să lupt pentru viitorul Americii, pentru oameni și aspirațiile lor, pentru femeile care au dreptul să ia decizii pentru propriu corp, fără să le spună nimeni ce să facă. America, nu vom renunța la lupta pentru democrația noastră, pentru o justiție egală și pentru ideea ca fiecare dintre noi, indiferent de unde suntem, să avem aceleași drepturi egale și pentru ca libertățile să ne fie respectate. Lupta pentru libertate înseamnă muncă grea, dar nouă ne place munca grea. Lupta pentru țara noastră merită tot efortul și nu vom renunța niciodată la lupta pentru democraţie şi statul de drept”, a mai transmis Kamala Harris în discursul ei.

Aceasta s-a adresat și tinerilor: „Este ok să vă simțiți triști și dezamăgiți, este în regulă. Câteodată lupta durează ceva mai mult, dar nu înseamnă că nu vom câștiga în cele din urmă. Cel ma important este să nu vă dați bătuți, să nu ascultați niciodată când cineva vă spune că ceva e imposibil. Voi aveți capacitatea să faceți un bine extraordinar în lume. Nu disperați, nu e momentul să ne ridicăm mâinile la aer, ci să ne ridicăm mânecile și să trecem la treabă, de dragul justiției și viitorului pe care cu toții știm că putem să-l avem”.

Fosta candidată la președinția SUA și-a îndemnat susținătorii la „organizare și mobilizare”, de dragul libertății și dreptății. Ea și-a încheiat discursul cu un citat: „doar atunci când e suficient de întuneric poți vedea stelele. Haideți să umplem cerul cu lumina a miliarde de stele, cu lumina optimismului, adevărului și implicării noastre (…)”.