Justiția din Statele Unite arestează un american și un ucrainean în legătură cu un proiect de infiltrare informatică legat de Coreea de Nord

Procurorii americani au anunțat joi arestarea unei femei cu cetățenia americană și a unui ucrainean care, potrivit acestora, au ajutat experți în informatică conectați cu Coreea de Nord să se dea drept americani pentru a obține locuri de muncă la distanță în sute de companii americane, transmite agenția Reuters.

Departamentul de Justiție al SUA a declarat că schema complexă, menită să genereze venituri pentru Coreea de Nord, încălcând sancțiunile internaționale, a implicat infiltrarea în peste 300 de companii americane, inclusiv în companii din Fortune 500 și bănci, și furtul identității a peste 60 de americani.

Un comunicat al DoJ precizează că informaticienii străini au încercat, de asemenea, să obțină locuri de muncă și acces la informații în cadrul a două agenții guvernamentale americane, deși aceste eforturi au fost „în general nereușite”.

O declarație anterioară a Departamentului de Stat a afirmat că sistemul a generat cel puțin 6,8 milioane de dolari pentru Coreea de Nord. Aceasta a precizat că nord-coreenii implicați aveau legătură cu Departamentul Industriei de Muniții din Coreea de Nord, care supraveghează programele de dezvoltare a rachetelor balistice, de producție de arme și de cercetare și dezvoltare ale țării.

Un rechizitoriu depus săptămâna trecută la un tribunal federal din Washington și desecretizat joi indică faptul că au fost formulate acuzații împotriva Christinei Marie Chapman, 49 de ani, din Litchfield Park, Arizona, a ucraineanului Oleksandr Didenko, 27 de ani, din Kiev, și a altor trei cetățeni străini.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de Justiție, Chapman a fost arestată miercuri, în timp ce Didenko a fost arestat la 7 mai de autoritățile poloneze la cererea Statelor Unite, care solicită extrădarea sa.

Departamentul de Stat a anunțat o recompensă de până la 5 milioane de dolari pentru informații despre presupușii complici ai lui Chapman, care au folosit pseudonimele Jiho Han, Haoran Xu și Chunji Jin, precum și o altă persoană neinculpată care a folosit pseudonimele Zhonghua și Venechor S.

Documentele instanței nu menționează numele avocaților persoanelor arestate și nu a fost posibil să se stabilească imediat dacă acestea erau reprezentate de un avocat.

Nicole Argentieri, șefa diviziei penale a ministerului justiției, a declarat că presupusele infracțiuni „au adus beneficii guvernului nord-coreean, oferindu-i o sursă de venit și, în unele cazuri, informații exclusive furate de către co-conspiratori”.

Acuzațiile „ar trebui să fie un semnal de alarmă pentru companiile și agențiile guvernamentale din SUA care angajează lucrători IT la distanță”, a avertizat ea.

Ea a adăugat că schema „a fraudat companii americane dintr-o multitudine de industrii, inclusiv multe companii bine-cunoscute din Fortune 500, bănci americane și alți furnizori de servicii financiare”.

DoJ a precizat că Didenko a fost acuzat că a creat conturi false pe platformele americane de căutare de locuri de muncă în domeniul IT și că le-a vândut lucrătorilor IT străini, despre care a spus că erau nord-coreeni. El a adăugat că lucrătorii IT străini care foloseau serviciile lui Didenko lucrau, de asemenea, cu Chapman.

Domeniul online al lui Didenko, upworksell.com, a fost confiscat joi de Ministerul Justiției, potrivit declarației.

În declarația DOJ se precizează că FBI a executat mandate de percheziție la „ferme de laptopuri” cu sediul în SUA, adică la reședințe care adăposteau mai multe laptopuri pentru lucrătorii străini din domeniul informaticii.

Acesta a declarat că, prin intermediul acestor ferme, dintre care una a fost găzduită de Chapman de la domiciliul său, facilitatorii cu sediul în SUA s-au conectat la rețelele de calculatoare ale companiilor americane și au permis accesul de la distanță al experților străini în informatică la laptopuri, folosind adrese IP din SUA pentru a face să pară că se află în SUA.

În comunicat se precizează că mandatele de percheziție pentru patru reședințe din SUA asociate cu fermele de laptopuri controlate de Didenko au fost emise în Districtul de Sud din California, Districtul de Est din Tennessee și Districtul de Est din Virginia și au fost executate între 8 și 10 mai.

Coreea de Nord este supusă sancțiunilor ONU menite să limiteze finanțarea programelor sale de rachete și de arme nucleare, iar experții consideră că a încercat să genereze venituri în mod ilicit,

Cercetările confidențiale ale unui grup de monitorizare a sancțiunilor ONU, acum desființat, consultate marți de Reuters, au arătat că au investigat 97 de presupuse atacuri cibernetice nord-coreene împotriva companiilor de criptomonede între 2017 și 2024, în valoare de aproximativ 3,6 miliarde de dolari.

Grupul de monitorizare a sancțiunilor ONU a fost desființat la sfârșitul lunii aprilie, după ce Rusia s-a opus prin veto reînnoirii mandatului său.