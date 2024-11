Jurnalistul finlandez care nu i-a dat niciun punct la Balonul de Aur lui Vinicius Jr. a demisionat

Juha Kanerva, jurnalistul finlandez care a votat pentru Balonul de Aur, şi-a anunţat „demisia” din juriu. El nu i-a acordat nici măcar un punct lui Vinicius Junior, relatează News.ro.

„Aceasta este o eroare tehnică din partea mea, pentru care îmi asum responsabilitatea. Îmi dau demisia din funcţia de votant al Balonului de Aur”, a scris jurnalistul de la publicaţia finlandeză Ilta-Sanomat pe X, ca răspuns la un mesaj care arăta că alţi doi jurnalişti – Bruno Porzio din El Salvador şi Sheefeni Nikodemus din Namibia – au prezentat, de asemenea, un top 10 fără jucătorul brazilian de la Real Madrid.

🚨The 3 journalists who left Vini Jr. out of their Ballon d’Or top 10 votes:

🇫🇮 Juha Kanerva from Finland

🇸🇻 Bruno Porzio from El Salvador

🇳🇦 Sheefeni Nikodemus from Namibia

🧷 France Football. pic.twitter.com/pJLUBrtIFz

— Madrid Zone (@theMadridZone) November 8, 2024