JURNAL DE FESTIVAL. Ziua în care s-a vorbit despre plastic și am aflat premiile festivalului (Parteneriat)

Un program plin și sâmbătă la Astra Film Festival, care, pe lângă multele documentare, dezbateri și proiecții imersive, 360 de grade, s-a îmbogățit cu poate cel mai așteptat moment din festival – gala de decernare a premiilor, pentru cele 4 secțiuni competiționale. DocTalk-ul zilei nu a lipsit, o discuție despre cum ne influențează plasticul viața, care sunt consecințele și soluțiile pentru a nu mai încuraja producția și consumul de plastic.

Filme despre cultura aromânilor, complexitatea războiului din Ucraina, cronici autobiografice despre mistificarea Occidentului, un manifest împotriva represiunii regimului islamic Iranian, au fost în programul zilei de sâmbătă, la AFF: Alice On & Off (r. Isabela Tent), Maia – portret cu mâini (r. Alexandra Gulea), Fragmente pe gheață (r. Maria Stoianova), Planeta mea furată (r. Farahnaz Sharifi), Interceptat (r. Oksana Karpovych), Pelicule de familie (r. Dan Curean) sau Șantierul naval (r. Elvis Lenić).

Filmul Plasticul Fantasticul, de Isa Willinger, a fost vizionat la Sala Thalia de la ora 14:00 și folosit ca punct de plecare în DocTalk-ul ce a urmat, Câte stele pe cer, atât plastic în oceane, moderat de Teodora Tompea, în prezența invitaților săi: Anamaria Hâncu (Let`s do it, Romania!), Roxana Puia (Asociația Environ) și Andrei Rusu (fondator Urban Bike Revolution).

Roxana Puia: „Mediul înconjurător e tot ce respirăm, inhalăm, ingerăm. Nu e doar un peisaj mai puțin plăcut care ne afectează timpul petrecut în natură”

Ce le-a plăcut invitaților la filmul vizonat și ce nu? Roxana Puia a început prin a sublinia ce și-ar fi dorit să vadă, și anume, studii de impact asupra sănătății: „Mediul înconjurător e tot ce respirăm, inhalăm, ingerăm. Nu e doar un peisaj mai puțin plăcut care ne afectează timpul petrecut în natură, ci e reprezentat de lucruri care au impact asupra sănătății”. Pe de altă parte, Andrei Rusu a menționat că l-a impactat dimensiunea economică: „Noi, oamenii, controlăm greu economia. Poate să avem controlul a 0,01% și asta doar prin pătrunjelul plantat pe balcon. Auzisem undeva că 2 lucruri mișcă lumea – bani și gravitația – și am rămas cu ideea asta”.

La nivel mondial, situația consumului de plastic e alarmantă, așa cum Teodora Tompea precizează. În 2024, 60% din plasticul la nivel mondial e produs de 12 țări. Primele cinci sunt China, SUA, India, Brazilia și Mexic. În acest context, de ce să facem noi eforturi de reducere a consumului când sunt poluatori mai mari decât România? Pe de altă parte, el se descompune în 500 de ani. De ce e nevoie de eforturi acum? Au fost alte întrebări aduse în discuție.

„Noi, în UE, putem să ne considerăm norocoși, Europa stă cel mai bine din punctul de vedere al reglementărilor de mediu. Din păcate însă, deșeurile circulă fără granițe”, a mai menționat Roxana Puia. Soluția stă, așa cum zice ea, în schimbare: autorități implicate, schimbarea modelelor de business, a obiceiurilor de consum și de post-consum.

Anamaria Hâncu: „Misiunea noastră și a viitoarelor generații e să fim generatori de soluții, nu doar watchdogs”

În schimbare crede și Anamaria Hîncu. Dar până să o facă autoritățile, e despre schimbarea individuală, generată de fiecare dintre noi: „Când o problemă te deranjează, trebuie să preiei frâiele. Există deșeuri în natură de care nimeni nu e responsabil concret și atunci cineva trebuie să facă asta”. Sunt însă și reacții acide care vin către ei, prin acțiunile pe care echipa Let’s do it o face de atâția ani încoace, așa cum tot Hîncu menționează: „Da, am primit tot felul de mesaje, de la a fi numiți sclavi, la cele de tipul <<de ce să strâng eu după altul?>>”. Ce contează însă pentru ea e că oamenii chiar au schimbat ceva în comportamentul lor, și ei sunt majoritari în această ecuație: „E clar ca vor cel puțin să aibă un comportament diferit”.

„Misiunea noastră și a viitoarelor generații e să fim generatori de soluții, nu doar watchdogs”, a precizat Andrei Rusu. „Avem nevoie de integritate și am conștientizat asta din răspunsul unui elev la o dezbatere pe care am moderat-o zilele astea în cadrul festivalului”, a continuat el.

Raportat la schimbare, o soluție ar fi plasticul reciclat. Dar provocarea tocmai de aici vine, așa cum invitații DocTalk-ului au discutat, că acest plastic e mai scump decât cel virgin, din mențiunile oferite de Roxana Puia: „Nici calitatea produselor din plastic reciclat nu e foarte mare și de aceea e nevoie și de o cantitate de cel puțin 30% de plastic virgin”, a mai spus ea.

Soluția nu ar fi să nu-l mai folosim, pentru că nu pare să putem scăpa de el, dar moderația ar fi o variantă, așa cum tot Roxana Puia menționează – să lăsăm comoditatea, să nu mai facem abuz de plastic și să ne folosim mai puțin de produsele to go care sunt transportate în recipiente de plastic sau să folosim textile din fibre naturale.

Pentru a nu cădea într-o extremă, s-au adus în discuție și avantajele utilizării plasticului: e versatil, durabil, ieftin și ușor. Se depozitează în siguranță și e un plus în industria de autoturisme și în cea aero-spațială. „Să fugim un pic de demonizarea plasticului” – a concluzionat Teodora Tompea.

Cine sunt câștigătorii AFF2024

După o dezbatere pe o temă atât de arzătoare precum cea a plasticului s-a impus o pauză până la cel mai așteptat moment – gala de decernare a premiilor. Seara de sâmbătă a fost cea mai încărcată de emoție pentru regizorii, producătorii și echipele lor, fiind momentul în care câștigătorii din competiție au strălucit. Patru secțiuni competiționale a numărat Astra Film Fesitval anul acesta: Voci emergente, Competiția Central și Est-Europeană, DocSchool și România. Iată câștigătorii și premiile obținute:

Voci emergente ale filmului documentar:

Cel mai bun film – Răzvrătire nocturnă (r. Nelson Makengo)

Cel mai bun regizor – Planeta mea furată (r. Farahnaz Sharifi)

Competiția Central și Est Europeană:

Cel mai bun film – Pădurea (r. Lidia Duda)

Cea mai bună regie – Tata (r. Radu Ciorniciuc, Lina Vdovîi)

Competiția Studențească:

Cel mai bun film – Visându-l pe Putin (r. Nastia Korkia, Vlad Fishez)

Cea mai bună regie – Omagiu pentru un apartament (r. Paula Ďurinová)

Mențiune – Toată ziua-i noapte (r. Daniel Țîcu)

Competiția România:

Cel mai bun film- Alice On & Off (r. Isabela Tent)

Cea mai bună regie – Maia – portret cu mâini (r. Alexandra Gulea)

Mențiune specială – Moartea lui Iosif Zagor (r. Adrian Dohotaru)

S-au aflat și câștigătorii programului DocTank

În urma pitch-ului de vineri, când 8 echipe au încercat să-și vândă producțiile cinematografice în fața juriului și a spectatorilor, pentru a reuși să obțină sprijin financiar sau consultanță din partea experților, a venit și momentul ca juriul să fie în prim-plan și să anunțe ce proiecte i-au impresionat. 4 premii au fost oferite astfel:

Astra DocTank Emerging Voices Award oferit de VOYO: The Digs, România-Franț (Regizor: Diana Munteanu, Producător: Ana Maria Vijdea)

oferit de VOYO: The Digs, România-Franț (Regizor: Diana Munteanu, Producător: Ana Maria Vijdea) Premiul Chainsaw Europe Studio : proiectul HOW COME WE ENDED UP HERE, România/ USA (directori și producători: Toma Peiu, și Luiza Parvu)

proiectul HOW COME WE ENDED UP HERE, România/ USA (directori și producători: Toma Peiu, și Luiza Parvu) Astra DocTank Consultancy Award , oferit de Raina Films (Consultanță și analiză pe strategia de festivaluri): „RATAFÁK – Puppet of fear”, regizor și producător Marek Vaňous (Slovacia)

, oferit de Raina Films (Consultanță și analiză pe strategia de festivaluri): „RATAFÁK – Puppet of fear”, regizor și producător Marek Vaňous (Slovacia) Astra DocTank East Silver Market Award, oferit de Institute of Documentary Film: „Love Porn”, de Ruxandra Gubernat (regizor) și Tudor Hermeneanu (producător)