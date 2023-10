Jurnal de festival. Ziua 4: Totul despre André Singer, vieți reale și identități virtuale (Parteneriat)

Nu și-a dorit să facă filme. La 25 de ani, nu era nici măcar „consumator”: nu se uita la nici un fel documentare. Ideea că, în următoarea jumătate de secol, filmul documentar îi va acapara, autoritar, întreaga viață, i s-ar fi părut, desigur, delirantă.

André Singer, unul dintre cei mai faimoși documentariști ai planetei, laureat al premiului Emmy și invitatul special ai ediție aniversare Astra Film Festival a povestit, miercuri, la sala Thalia din Sibiu, că a ajuns să facă film din întâmplare. Era în 1974 când, angajat pe post de cercetător la Granada Televison, tânărul antropolog a descoperit documentarul „Kenya Boran” al lui David MacDougall.

„Filmul m-a marcat. Documentarele din acea perioadă despre alte comunități erau, parcă, despre grupuri de extratereștri. MacDougall îi prezenta pentru prima dată ca indivizi”, și-a amintit Singer, într-o discuție cu regizorul Liviu Tipuriță.

La Granada, a colaborat la câteva documentare, ca antropolog, dar era deja hotărât să nu se rezume la statutul e colaborator. „Faptul că doar alimentam mașina, începuse să devină iritant. Voiam deja să devin regizor”.

În 1975, realizează primul documentar pentru Granada: „Black Man`s Burden”. E începutul unei cariere fabuloase. „World in Action x 4” (1977-1979), „The Kazakhs of China” (1983), „The Hanging Gardens of Arabia” (1990) „Forbidden Rites – 3 part series” (1999), „Stairway to Heaven” (2007) „Night Will Fall” (2015, Premiul Emmy) „Where the Wind Blew” (2017) sau „Meeting Gorbachev” (2018) sunt din câteva din filmele regizate care l-au impus în prim-planul cinemaului documentar. Ultimul său film, „Întâlnindu-l pe Zelenski”, co-regizat împreună cu actorul american Liev Schreiber, a deschis, duminică, ediția aniversară a Festivalului Astra Film de la Sibiu.

Carieră spectaculoasă de producător

André Singer are o la fel de spectaculoasă carieră de producător. E creatorul, la BBC, al uneia din cele mai emblematice serii de documentare din lume „Fine Cut”, devenită ulterior „Storyville”. A produs documentare semnate de Jean Rouch, Mike Grigsby, DA Pennebaker, Robert Drew sau Fred Wiseman. Singer e producătorul documentarelor lui Joshua Openheimer „The Act of Killing“ (nominalizat la premiile Oscar și câștigător BAFTA) și „The Look of Silence” (nominalizat la premiile Oscar). De 30 de ani, André Singer produce filmele unuia din eternii copiii teribili ai cinematografiei mondiale, regizorul Werner Herzog.

De altfel, seara dedicată lui Andre Singer la festivalul de la Sibiu a fost deschisă cu un film, produs de Singer, despre colaboratorul său de-o viață, Warner Herzog. Singer a participat apoi la o dezbatere din seria „Maeștri. O viață în documentar”, inițiată la festivalul sibian de Liviu Tipuriță, discuție care a alternat cu secvențe-retrospectivă din filmele realizate de Singer.

Pregătind un film despre întâlnirea dintre Papa de la Roma și cel mai mare influencer TikTok din Italia

Dacă Werner Herzog e fundamental, un artist, care imprimă documentarelor sale – inventive, experimentale, poetice – o puternică notă personală, André Singer e profund atașat documentarului clasic, „comercial”, așa cum l-a numit, fără complexe, realizatorul britanic, un documentar care se adresează marelui public. Doar că acest documentar a devenit tot mai puțin comercial.

„Publicul tânăr nu mai este interesat de documentare de o o oră. Producătorii se gândesc deja că aceleași subiecte să fie tratate în cinci minute, plasabile pe Youtube, pentru a atrage, în viitor tinerii. O soluție care mi se pare că ține de wishful thinking”.

Ultimele sale filme, avându-i drept protagoniști pe Mihail Gorbaciov sau Volodimir Zelenski, sunt și o încercare de a străpunge acest zid prin intermediul unor personalități cu impact mondial.

Este și cazul proiectului la care visează acum regizorul britanic cu origini în România (mama sa este născută în Bucovina): un film bazat pe o întâlnire dintre Papă și cel mai urmărit influencer de pe TikTok din Italia.

Mihnea Măruță în fața adolescenților de la Astra Film Junior: atenție la însingurarea adusă de social media

Vorbind despre TikTok, e de apreciat că festivalul Astra Film abordează și la ediția din acest an tema vieții „în virtual” care acaparează tot mai mulți oameni, începând de la cele mai fragede vârste. Programul special „Viețile noastre online” aduce în fața spectatorilor filme despre deepfake și identități furate (O altă identitate), viața în intreriorul unui joc online (Insula lui Knit) sau despre cum văd adolescenții ceea ce li se întâmplă zi de zi (Manifest, film alcătuit integral din postări pe TikTok).

O idee foarte bună a fost invitarea lui Mihnea Măruță, autorul cărții „Identitatea virtuală”, să discute cu liceeni veniți la Astra Film Junior.

„Identitatea virtuală este imaginea care se naște în mințile follow-rilor cu privire la ceea ce le arătăm noi prin postările făcute în rețelele de socializare”, spune Măruță. În finalul discuției, moderată de Minodora Sălcudean, Mihnea Măruță a atras atenția asupra riscului de apariție a unui nou totalitarism (din cauza „însingurării” la care duce social media, a răspândirii „omului de masă”, în sensul atribuit de Hannah Arendt) și i-a rugat pe adolescenți să aibă grijă ce postează pe rețelele de socializare, pentru că toate acele lucruri se adună și îi însoțesc oriunde se vor duce. „Acum, angajatorii se uită la CV, dar și la identitatea virtuală care reiese din postări”.

Trei Masterclass-uri de clasă

Pentru cei mai pasionați spectatori ai filmului documentar, ziua a 4-a AFF a oferit trei Masterclass-uri de clasă: cel cu André Singer în dialog cu Liviu Tipuriță (Maeștri: o viață în documentar), cel cu Hermione Efstratiadou, despre poziționarea poveștii din film și rolul marketingului în „vânzarea” poveștii, și cel cu Irena Taskovski, despre drumul de la idee la ecran.