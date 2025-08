Judecătoarea din Moldova care a condamnat-o pe guvernatoarea pro-rusă a Găgăuziei la 7 ani de închisoare a fost amenințată cu moartea. Poze trucate cu chipul decapitat al judecătoarei

Judecătoarea din Moldova, Ana Cucerescu, care a condamnat-o marți pe guvernatoarea pro-rusă a Găgăuziei, Evghenia Guțul, la 7 ani de închisoare, a fost amenințată cu moartea timp de câteva luni, scrie Deutsche Welle. Consiliul Superior al Magistraturii a dezvăluit miercuri calvarul prin care a trecut judecătoarea: amenințări directe cu moartea, fotografii macabre cu persoane asasinate, decapitate, apeluri telefonice repetate, inclusiv în timpul nopții.

„O situație de o gravitate excepțională”, a menționat președintele CSM, Sergiu Caraman, în cadrul unui briefing. El a spus că există suspiciuni legate de cei care ar fi recurs la aceste acțiuni de intimidare. Au fost sesizate instituțiile de forță, care urmează să investigheze cazul.

Amenințări similare a primit și un membru al CSM „cu scopul de a-l constrânge să acționeze împotriva legii și propriei conștiințe”, se menționează într-un comunicat CSM.

În ultimele zile, membra CSM, Livia Răilean, a scris câteva postări pe rețelele de socializare în care denunța amenințări și tentative de intimidare. „Atunci când am început acest drum profesional, am evaluat toate riscurile inclusiv amenințările cu moartea, denigrarea, linșajul mediatic… Respectiv, am trecut printr-o transformare interioară”. Membra CSM le-a transmis un mesaj celor care cred că o pot intimida: „Dacă aveți întrebări, mă găsiți tot la stația de troleibuz, ori în fața blocului, ori la locul de muncă… Știu că-mi sunteți permanent aproape. Nu degeaba îmi stingeți noaptea lumina”, a scris Livia Răilean pe Facebook.

CSM încurajează judecătorii să acționeze fără frică

„Nicio amenințare nu va rămâne neinvestigată și nesancționată”, a avertizat președintele CSM, Sergiu Caraman. „CSM va interveni instituțional în sprijinul fiecărui magistrat care se confruntă cu presiuni sau amenințări. Independența judecătorilor este fundamentul justiției. Știm că a pronunța hotărâri în cauze de interes major, în fața presiunilor, este un act de curaj și demnitate. Vă încurajăm să continuați să vă exercitați funcția cu aceeași fermitate, fără frică, bazându-vă doar pe lege și pe propria conștiință. În această luptă pentru dreptate, CSM va fi scutul vostru”, a transmis CSM într-un mesaj public adresat magistraților.

Pe de altă parte, Rusia amenință Moldova cu trimiterea tancurilor, iar șeful grupării Șor, condamnatul fugar Ilan Șor, adăpostit de Kremlin, a amenințat la un post TV din Rusia că „în scurt timp” ceea ce el a numit „regimul inuman din Moldova” va fi „răsturnat”, iar Evghenia Guțul va fi eliberată. Și a mai repetat că moldovenii vor unirea cu Rusia.

Rusia dă lecții de democrație Chișinăului

A reacționat la condamnarea Evgheniei Guțul și Ministerul rus de Externe. Acesta cere „structurilor internaționale” să dea o apreciere obiectivă „dezmățului la care s-a dedat regimul de la Chișinău”. Culmea, într-o apariție online, purtătoarea de cuvânt a MAE rus, Maria Zaharova, dă lecții de democrație Moldovei. Ea condamnă ceea ce numește „încălcarea drepturilor omului în Moldova” și acuză guvernarea de la Chișinău că a transformat țara într-un „stat polițienesc”.

Mai grav, după condamnarea Evgheniei Guțul, deputatul rus Konstantin Zatulin (din partidul controlat de Vladimir Putin) a cerut ca tancurile Rusiei care atacă Ucraina să se îndrepte spre Republica Moldova. Potrivit lui, într-un astfel de scenariu autoritățile moldovene „ar renunța imediat la astfel de condamnări”.

Fugită la Moscova, Marina Tauber, o altă figurantă în dosarul vizând finanțarea ilegală a fostului partid Șor (în baza căruia a fost condamnată marți guvernatoarea Găgăuziei), i-a amenințat „pe toți cei implicați în condamnarea Evgheniei Guțul: Să trăiți orice secundă cu gândul la consecințe. Noi vom face tot posibilul ca voi să țineți minte această zi. Promitem!”. Tauber figurează în numeroase dosare penale ce vizează gruparea Șor, dar a fost lăsată fără vreo măsură preventivă de către o judecătoare. Inculpata a profitat de asta și a fugit din Moldova în ianuarie 2025.

Bandiții vor să insufle frică în rândul judecătorilor

În legătură cu cazul judecătoarei amenințate, șeful Poliției naționale din Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a susținut miercuri o conferință de presă. El a spus că poliția a recepționat miercuri dimineață o sesizare din partea magistratei vizate, care a relatat acțiunile și faptele, etapizat, cum s-au întâmplat. La această etapă, poliția analizează faptele prin prisma articolului vizând amenințarea sau violența asupra unei persoane cu funcție de răspundere, fiind examinată inclusiv versiunea comiterii faptelor în interesul unei organizații criminale.

Cernăuțeanu a dezvăluit metode șocante prin care s-a încercat intimidarea judecătoarei: „O asemenea formă de hărțuire a unui judecător nu am mai întâlnit”, a menționat șeful IGP. Potrivit lui, judecătoarea Ana Cucerescu a primit mesaje robotizate pe telefon în care era invitată la morgă. În paralel, în cancelariile instituțiilor judecătorești au parvenit apeluri telefonice prin care angajații acestora erau invitați la morgă pentru a recunoaște „cadavrul” judecătoarei.

Concomitent, în adresa unor instituții mass-media și persoane publice a fost trimis un SMS în care se menționa despre faptul că judecătoarea Cucerescu ar fi murit, iar persoanele care doresc să-și ia rămas bun pot veni în data de 3 august, fiind indicată și o locație. Ca persoană de contact a fost indicat numele unei alte judecătoare, membră a CSM.

Poze trucate cu chipul decapitat al judecătoarei

Mai grav, judecătoarea a primit mesaje de amenințare directă, mesaje cu imagini trucate în care ea apare decapitată, însoțite de textul: „Tu ești următoarea”. Pe 1 august, judecătoarea a primit un mesaj prin care era anunțată că ar urma să-i fie livrat un buchet de flori. Poliția a constatat că, de fapt, nu era un buchet de flori, ci o coroană de înmormântare.

În noaptea de 4 spre 5 august (în ajunul pronunțării sentinței) au fost zeci de apeluri la serviciul 112, cu diferite solicitări, în care era vizat blocul în care locuiește judecătoarea – fie că era vorba de alerte cu bombă, fie de o tentativă de înjunghiere a unei persoane în acel bloc, fie că arde etajul doi al blocului respectiv.

Același lucru s-a întâmplat și la instanța de judecată. Pe 5 august, dimineața au fost zeci de apeluri despre alerte cu bombă. „Anume din aceste considerente s-a decis ca persoanele terțe să nu fie admise în incinta judecătoriei – pentru a garanta siguranța. Colegii de la „Bomb-teh” au efectuat verificări la ora 8.00 în tot sediul instanței de judecată și ne-am asigurat că nu există riscuri”, a precizat Cernăuțeanu.

Un alt detaliu important care a suscitat interesul poliției: familia Evgheniei Guțul s-a mutat cu traiul în blocul în care locuia judecătoarea Cucerescu chiar din momentul în care ea a început examinarea dosarului. Viorel Cernăuțeanu a anunțat că Poliția a întreprins toate măsurile necesare pentru a proteja judecătoarea.