Jorge Martin, tot mai aproape de câștigarea titlului mondial din MotoGP după ce a triumfat în cursa Sprint din Malaezia

Jorge Martin a mai făcut un pas spre câștigarea titlului mondial din MotoGP, spaniolul reușind să câștige cursa Sprint contând pentru Marele Premiu al Malaeziei.

Lider al ierarhiei, Martin (Ducati-Pramac) are acum un avantaj de 29 de puncte față de rivalul său Francesco Bagnaia (Ducati), cu doar două curse înainte de încheierea sezonului.

Bagnaia a căzut în turul al treilea și a pierdut astfel puncte importante.

Podiumului cursei Sprint a fost completat de Marc Marquez (Ducati-Gresini) şi Enea Bastianini (Ducati).

The Spaniard sits 29 points clear after his #TissotSprint win to face his first 2024 title match point TOMORROW 🥇👀 #MalaysianGP 🇲🇾 | #TheRematch 🏁 pic.twitter.com/vPGcnOeK4g

The most valuable 12 points of @88jorgemartin ‘s career yet! 🤩

A dream of a lifetime could be achieved 🤩

But @88jorgemartin knows it’s going to be quite the challenged in order to wrap up the #MotoGP title tomorrow 💪#MalaysianGP 🇲🇾 | VIDEO 👇https://t.co/fiDcwmOv7Z

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 2, 2024