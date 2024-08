JO Paris 2024: Oleg Nuță și Ilie Sprîncean, calificați in semifinalele de la canoe dublu pe 500 de metri

Canoiștii Oleg Nuță și Ilie Sprîncean s-au calificat în semifinalele probei de canoe dublu, pe distanța de 500 de metri.

Cei doi au terminat cursa din sferturi pe locul al doilea, cu 1:40.00, după echipa Braziliei. Nuță și Sprîncean au ocupat poziția a cincea în seriile de calificări.

Cele două semifinale ale probei de canoe dublu 500 de metri sunt programate joi, de la ora 12:20, urmând ca finala să aibă loc în aceeași zi, de la ora 14:20.

„Când am ajuns la start, la serii, parcă au venit toate peste noi, am plecat prea tare din start și barca țopăia. Acum am încercat cu o frecvență mai mică și am mers mai bine!”, a declarat Ilie, citat de COSR.

„Eram puțin dezamăgit de dimineață, să fiu sincer, nu e ceea ce ne reprezintă pe noi, nu e ceea ce am muncit acasă, a fost o amestecătură de emoții!”, a precizat Oleg.