Jannik Sinner, liderul ATP, trebuie sancționat pentru dopaj, susține un expert german – Decizia de întârziere a anunțului testului pozitiv, una „scandaloasă și inacceptabilă”

Fritz Soergel, şeful unui institut de cercetare biomedicală şi farmaceutică din Nurnberg, susține că Jannik Sinner, liderul ATP, trebuie sancționat retroactiv pentru o infracțiune de dopaj. Această decizie ar fi, conform spuselor lui Fritz, în interesul luptei împotriva abuzului de substanțe, transmite DPA.

Context

WADA (Agenția Mondială Antidoping) a făcut apel împotriva acestei decizii la TAS (Tribunalul de Arbitraj Sportiv). WADA cere o suspendare cuprinsă între unul și doi ani de zile.

Fritz Soergel, şeful unui institut de cercetare biomedicală şi farmaceutică din Nurnberg, a declarat vineri pentru grupul de presă Munchner Merkur/tz că ar fi binevenită o sancţiune.

„Sinner va trebui sancţionat fiindcă este responsabil pentru ceea ce intră în corpul său. Nu ajută cu nimic dacă fizioterapeutul avea ceva pe mâini. Nu poţi pasa responsabilitatea. Trebuie să aibă grijă de anturajul său”, a spus Soergel.

Soergel a criticat de asemenea ITIA şi ATP pentru faptul că acest caz a fost anunţat doar în luna august, în opinia sa această întârziere de cinci luni fiind „scandaloasă” şi „inacceptabilă”.

El a comentat și pe marginea cazului polonezei Iga Swiatek, fostă lideră WTA, cea care a fost suspendată o lună după ce a fost testată pozitiv la o substanţă interzisă, trimetazidină.

ITIA a acceptat că rezultatul a fost cauzat de contaminarea medicamentului utilizat de poloneză, melatonină.

Potrivit lui Soergel, teoretic contaminarea este posibilă în cazul în care producătorii nu îşi curăţă corespunzător echipamentele.

El a adăugat însă: „Aş vrea să văd toate documentele, fiindcă sunt sigur că în Polonia ei fac tot ce pot pentru a o proteja pe super sportiva lor”, transmite Agerpres.

