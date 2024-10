Jack Draper a câştigat turneul ATP 500 de la Viena / Tenismanul britanic este primul sportiv care cucerește titlul de la Viena la debut

Tenismanul britanic Jack Draper a câştigat turneul ATP 500 de la Viena, dotat cu premii totale de 2.626.045 de euro, după ce l-a învins în două seturi, 6-4, 7-5, pe rusul Karen Hacianov, în finala disputată duminică.

În vârstă de 22 de ani, Draper şi-a trecut în palmares al doilea trofeu după cel cucerit în luna iunie la turneul ATP 250 de la Stuttgart. Graţie acestui nou succes, el va intra pentru prima oară în Top 15 mondial.

