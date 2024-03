Ismail Kadare, Andrei Kurkov, Domenico Starnone, pe lista lungă a International Booker Prize 2024

Ismail Kadare, Andrei Kurkov, Domenico Starnone se află printre cei 13 scriitori selectaţi pe lista lungă a International Booker 2024, informează The Guardian, citat de Agerpres.

Lista lungă a International Booker de anul acesta, care include scriitori din Argentina, Venezuela, Brazilia şi Peru, marchează ”un al doilea ‘boom’ al ficţiunii latino-americane”, potrivit membrilor juriului.

Poeta argentiniană Selva Almada, scriitorul venezuelean Rodrigo Blanco Calderón, scriitorul brazilian Itamar Vieira Junior şi jurnalista peruană Gabriela Wiener se numără printre autorii nominalizaţi pe lista lungă a premiului International Booker, care recompensează cele mai valoroase romane şi colecţii de povestiri din lumea întreagă traduse în engleză şi publicate în Regatul Unite sau Irlanda.

Primul ”boom” al literaturii din America Latină s-a produs în anii 1960-1970, când un grup de romancieri latino-americani, printre care Gabriel García Márquez şi Mario Vargas Llosa, au început să fie citiţi în lumea întreagă.

Lista lungă include titluri care ”vorbesc despre curaj şi bunătate, despre importanţa vitală a comunităţii şi despre efectele rezistenţei împotriva tiraniei”, a spus administratorul premiului, Fiammetta Rocco. ”Deşi unii autori şi cărţile lor nu le sunt familiari cititorilor de limbă engleză, aceştia sunt apreciaţi în ţările lor”.

Romanul ”Kairos”, al scriitoarei germane Jenny Erpenbeck, tradus în engleză de Michael Hofmann, şi ”The Silver Bone”, al scriitorului ucrainean Andrei Kurkov, în traducerea lui Boris Dralyuk, se află pe lista lungă alături de ”A Dictator Calls”, semnat de autorul albanez Ismail Kadare, în traducerea lui John Hodgson. Kadare a fost desemnat câştigător la ediţia inaugurală a Man Booker International, în 2005, distincţie care, la acea vreme, era acordată unui corpus de opere. Membrii juriului ediţiei de anul acesta au lăudat felul în care ”A Dictator Calls” ”explorează tensiunea dintre politicieni autoritari şi artişti creativi” şi au descris romanul ca o ”căutare pentru adevărul final acolo unde nu se află niciunul”. Dacă va fi desemnat câştigător, Kadare va deveni primul scriitor care câştigă distincţia de două ori.

Romanul lui Kurkov ”The Silver Bone: The Kyiv Mysteries” are acţiunea plasată în 1919 într-un Kiev devastat de război. Romanul este ”impregnat de simţul ironiei şi al absurdului specific lui Kurkov”, au spus membrii juriului. ”Kairos”, semnat de Jenny Erpenbeck, spune povestea unei iubiri în decorul colapsului RDG. ”Kairos este unul dintre cele mai sumbre şi frumoase romane pe care le-am citit vreodată”, a scris Natasha Walter în recenzia dedicată volumului în The Guardian.

Scriitorul şi traducătorul desemnaţi câştigători vor primi fiecare 25.000 de lire sterline. Scriitorii şi traducătorii care ajung pe lista scurtă vor primi 2.500 de lire sterline fiecare. Titlurile selectate pe lista scurtă vor fi anunţate pe 9 aprilie, iar câştigătorul, într-o ceremonie transmisă live prin streaming în Londra pe 21 mai.

Scriitorul italian Domenico Starnone – despre care s-a zvonit că ar fi ”adevărata” voce din spatele pseudonimului Elena Ferrante, lucru pe care acesta l-a negat cu tărie – este de asemenea prezent pe lista lungă, graţie volumului ”The House on Via Gemito”, în traducere lui Oonagh Stransky. ”Un roman minunat despre Napoli şi împrejurimile sale, plasat în timpul şi după cel de-Al Doilea Război Mondial”, au spus membrii juriului.

Juriul de anul acesta este prezidat de scriitoarea şi realizatoarea de televiziune Eleanor Wachtel. Din juriu mai fac parte poeta Natalie Diaz, romancierul Romesh Gunesekera, artistul William Kentridge şi scriitorul, traducătorul şi editorul Aaron Robertson.

Scriitorul sud-coreean Hwang Sok-yong şi traducătorii Sora Kim-Russell şi Youngjae Josephine Bae au fost selectaţi graţie ”Mater 2-10”, un roman care prezintă 100 de ani din istoria Coreii de Sud prin povestea a trei generaţii de lucrători feroviari. ”Povestea captivantă pendulează între realism mizerabilist şi, în termenii autorului, ‘mindam realism’, care se situează, potrivit traducătorului, ‘la jumătatea distanţei dintre folclor şi conversaţie directă”’, a scris Maya Jaggi într-o recenzie pentru The Guardian.

Pe lista celor 13 opere se mai află ”Not a River”, de Selva Almada, în traducerea lui Annie McDermott; ”Simpatía”, de Rodrigo Blanco Calderón, tradusă de Noel Hernández González şi Daniel Hahn; ”The Details”, de Ia Genberg, tradusă de Kira Josefsson; ”White Nights”, de Urszula Honek, în traducerea lui Kate Webster; ”What I’d Rather Not Think About”, de Jente Posthuma, în traducerea lui Sarah Timmer Harvey; ”Lost on Me”, de Veronica Raimo, tradusă de Leah Janeczko; ”Crooked Plow”, de Itamar Vieira Junior, în traducerea lui Johnny Lorenz; şi ”Undiscovered”, de Gabriela Wiener, tradusă de Julia Sanches.

Printre câştigătorii ediţiilor anterioare s-au numărat scriitorii Han Kang, Olga Tokarczuk şi Lucas Rijneveld. În 2023, scriitorul bulgar Georgi Gospodinov şi traducătoarea Angela Rodel au fost premiaţi pentru volumul ”Time Shelter”.