Iranul transmite că a executat alte şase persoane pentru ”terorism” / E a doua țară din lume după China în ce privește numărul de execuții

Puterea judiciară din Iran a anunţat sâmbătă execuţia a şase membri ai unui grup găsit vinovat de atacuri „teroriste” comise în provincia Khuzestan, la frontiera cu Irakul, principala regiune producătoare de petrol a ţării, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Pedeapsa cu moartea împotriva a şase terorişti separatişti, care în ultimii ani au comis o serie de atacuri armate şi cu bombă în Khuzestan (sud-vest), a fost aplicată în zori”, a informat portalul judiciar iranian Mizan Online.

Identităţile persoanelor executate şi circumstanţele arestării şi condamnării lor nu au fost dezvăluite.

Mizan Online a relatat că aceştia au fost implicaţi în uciderea a patru membri ai forţelor de securitate în 2018 şi 2019. „Ei au mărturisit că au planificat şi comis acte de sabotaj, cum ar fi explozia de la benzinăria Khorramshahr”, a precizat sursa.

Iranul asociază, în general, ceea ce prezintă drept grupuri separatiste şi teroriste cu inamicul său jurat, Israelul.

Iranul a procedat la o altă execuţie sâmbătă: Saman Mohammadi a fost spânzurat după ce a fost condamnat la moarte pentru „Moharebeh” (război împotriva lui Dumnezeu, în limba persană).

Bărbatul, arestat în 2013, a fost acuzat de implicare în uciderea în 2009 a unui imam în oraşul Sanandaj, din vestul ţării, precum şi de jafuri armate şi răpiri. El fusese condamnat pentru apartenenţă la „grupări teroriste şi takfiri”.

În Iran, o ţară cu majoritate şiită, termenul takfiri se referă în general la jihadişti sau la adepţi ai islamului sunnit radical.

Iranul ocupă locul al doilea în lume ca număr de execuţii, după China, potrivit grupurilor pentru drepturile omului, între care Amnesty International.