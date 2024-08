Iranul avertizează companiile aeriene cu privire la posibile perturbări ale sistemului GPS deasupra ţării

Iranul a emis o notificare către companiile aeriene, cunoscută sub numele de NOTAM, prin care avertizează asupra perturbărilor sistemului GPS deasupra ţării, relatează The Times of Israel, transmite News.ro.

Semnificaţia întreruperilor nu este imediat clară, nici cine ar putea fi în spatele lor, deşi întreruperile GPS sunt uneori utilizate pentru a încurca ţintirea rachetelor ghidate cu precizie.

Notificarea vine în contextul în care Orientul Mijlociu este pregătit pentru un atac puternic al Iranului asupra Israelului, în urma uciderii liderului politic al Hamas, Ismail Haniyeh, la Teheran, săptămâna trecută, atribuită pe scară largă Ierusalimului.

Iranul nu caută să escaladeze tensiunile regionale, dar consideră că trebuie să pedepsească Israelul pentru a preveni instabilitatea în continuare, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, după uciderea liderului Hamas Ismail Haniyeh.

„Iranul caută să instaureze stabilitatea în regiune, dar acest lucru se va întâmpla doar prin pedepsirea agresorului şi prin crearea unui efect de descurajare împotriva aventurismului regimului sionist”, a afirmat Nasser Kanaani, adăugând că o acţiune din partea Teheranului este inevitabilă.

Kanaani a cerut Statelor Unite să nu mai sprijine Israelul. Comunitatea internaţională nu şi-a îndeplinit datoria de a proteja stabilitatea în regiune şi ar trebui să sprijine „pedepsirea agresorului”, a spus oficialul iranian.

De altfel, Ministerul iranian de Externe a convocat astăzi ambasadorii şi şefii misiunilor cu reşedinţa la Teheran pentru o întâlnire cu ministrul de externe în exerciţiu Ali Bagheri Kani, pentru a reitera voinţa Iranului de a răspunde Israelului.