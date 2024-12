Ionuț Moșteanu, despre prezumtiva imixtiune a Rusiei în alegerile din România: Ce a făcut SRI? Nicio acțiune

Au fost gândite și acțiuni destabilizatoare, tineri instruiți în tabere din Rusia și Bosnia pentru organizarea de proteste și acțiuni violente ori organizarea de acte de vandalism. Am mai văzut asta și în România. Am văzut cum a fost exploatat clerul, cu 500 de preoți deplasați în Rusia, implicați în propaganda mesajelor anti-UE.

SRI nu mai are șef civil de aproape doi ani, de când Klaus Iohannis refuză să numească pe cineva. Am fost lăsați pradă propagandei rusești, avem o creștere a extremismului, finanțat de Rusia, și zero acțiuni. Nici măcar o colaborare cu META, cu TikTok, pentru a opri propaganda pe rețelele sociale nu am avut.