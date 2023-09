Iohannis, după întâlnirea cu Zelenski și von der Leyen: „Am găsit soluții atât pentru tranzitul cerealelor ucrainene cât și pentru a gestiona exportul spre România/ Este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi”

Președintele Klaus Iohannis anunță, după întâlnirea în patru cu Volodimir Zelenski, Ursula von der Leyen și vicepremierul bulgar Mariya Gabriel, că au fost „găsite soluții” atât pentru tranzitul produselor agricole ucrainene, cât și pentru exportul acestora prin România.

„Am discutat chestiunile legate de tranzitul produselor agricole dinspre Ucraina spre piețele lumii, și anume exportul acestor produse prin statele prin care s-ar face tranzit. Noi am găsit soluții și vreau să subliniez acest lucru. Am găsit soluții atât pentru tranzit cât și pentru a gestiona exportul spre România. Am găsit deschidere în partea ucraineană, s-au negociat condiționalități, în esență este vorba de un sistem de autorizare a acestor exporturi, care trebui să fie autorizată și de o parte și de alta, și să nu afectăm fermierii din România”, a declarat Klaus Iohannis, miercuri seară, de la New York.

„Cunoaștem foarte bine problematica, și noi în România avem nemulțumiri a fermierilor. Este important să asigurăm în continuare traficul și este extrem de important să gestionăm exportul nedeclarat al acestor produse spre piața din România. Nu vreau să comentez abordările altora. Astăzi ne-am înțeles foarte bine”, a mai precizat președintele României.

G4Media a scris marți, citând surse guvernamentale, că guvernul de la Kiev a acceptat toate cererile Bucureștiului în ceea ce privește reglementarea exportului de cereale și oleaginoase ucrainene pe teritoriul României.

Potrivit surselor citate, Ucraina a fost de acord că Romania poate importa cereale doar pe bază de licență. Asta înseamnă că, până nu există un astfel de mecanism de licențiere, România nu va importa cereale ucrainene.

De asemenea, produsele cerealiere importate din Ucraina, după licențierea exporturilor, vor trebui să fie folosite exclusiv pentru hrana animalelor sau ca materie primă pentru producerea de produse finite, au precizat sursele citate.

În plus, importurile de produse cerealiere din Ucraina vor fi supuse controalelor ANSVSA la intrarea și la ieșirea din țară.

Informația vine în contextul în care premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că guvernul e pregătit să adopte un ordin comun al miniștrilor Agriculturii și Economiei pentru prelungirea cu 30 de zile a embargoului pe importul de cereale din Ucraina, dar acest ordin nu va fi dat până când nu există o comunicare cu premierul Ucrainei.

Ucraina a anunțat luni seara că a depus o plângere la Organizația Mondială a Comerțului împotriva a trei țări UE – Polonia, Slovacia și Ungaria – care și-au prelungit embargoul asupra importurilor de cereale ucrainene, în pofida ridicării restricțiilor de către Bruxelles.