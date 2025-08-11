Investițiile în surse regenerabile de energie în România și Bulgaria au randamente mai mari decât în Grecia

Analiză a publicației grecești BUSINESS DAILY, via Rador:

Compania Helleniq Energy revine pe o traiectorie de performanțe puternice, confirmate de datele oferite în teleconferința cu analiștii susținută de conducerea companiei pentru prezentarea rezultatelor din trimestrul al doilea și prima jumătate a anului 2025.

Concret, compania a înregistrat profituri EBITDA comparabile în valoare de 221 de milioane de euro și are ca obiectiv să ajungă la 300 de milioane de euro până în 2030. Se preconizează că rafinăria de la Elefsina va consolida și mai mult performanța, iar achiziția companiei ELPEDISON va marca începutul unei perioade de prezență autonomă în sectorul energiei electrice și gazelor naturale.

În sectorul surselor regenerabile de energie, Helleniq Energy și-a consolidat portofoliul prin achiziția de noi proiecte în România și Bulgaria, ceea ce îi asigură îndeplinierea obiectivului intermediar de producere a 1,5 GW din surse regenerabile, iar în ce privește sectorul hidrocarburilor, compania lasă deschisă posibilitatea unor evoluții pozitive în viitorul apropiat.

Comentând rezultatele, directorul executiv al HELLENiQ ENERGY Holdings S.A., Andreas Siamisis, a subliniat că „în al doilea trimestru al anului 2025, lucrările de întreținere la rafinăria Elefsina au fost finalizate cu succes și în siguranță, ceea ce ne permite să profităm de condițiile îmbunătățite de piață din al treilea trimestru.

Rezultatele financiare, cu un EBITDA comparabil de 221 de milioane de euro, au readus performanța companiei pe o traiectorie pozitivă, iar odată cu intrarea în funcțiune a rafinăriei Elefsina, vom avea rezultate și mai bune. Performanțele îmbunătățite ale companiilor noastre comerciale, atât în Grecia, cât și în străinătate, au jucat de asemenea un rol semnificativ”.

Proiecte noi în România și Bulgaria cu randamente mai mari decât cele din Grecia

În sectorul surselor regenerabile, Grupul, prin intermediul HELLENiQ Renewables, a achiziționat proiecte gata de construcție cu o capacitate totală de 405 MW în România și Bulgaria. Mai exact, au fost achiziționate parcuri eoliene cu o capacitate de 96 MW și proiecte hibride (eolian și stocare a energiei) cu o capacitate de186 MW în estul României, precum și proiecte hibride (fotovoltaic și stocare a energiei) cu o capacitate de 123 MW în sud-estul Bulgariei, care vor fi construite și puse în funcțiune treptat în următorii trei ani.

În același timp, odată cu achiziționarea ABO Energy Hellas, a fost obținut un portofoliu de proiecte în curs de dezvoltare cu o capacitate totală de 1,5GW în Grecia, precum și o platformă integrată pentru dezvoltarea și construcția de proiecte de surse regenerabile, iar în viitorul apropiat este așteptată începerea construcției a 2 noi proiecte de stocare a energiei în baterii (BESS) în Florina cu o capacitate totală de 50 MW (200 MWh).

Aceste acțiuni accelerează implementarea planului strategic, care își propune să creeze un portofoliu operațional total de 1,5 GW până în 2028, consolidând diversificarea geografică și tehnologică, rezistența la condițiile pieței, modernizarea capacităților de dezvoltare și construcție a proiectelor, precum și rentabilitatea investițiilor.

Potrivit directorului general adjunct al companiei, Konstantinos Panas, costurile de investiții pentru proiectele din Bulgaria și România sunt estimate la aproximativ 500 de milioane de euro și vor fi finanțate în principal prin project finance, iar rentabilitatea așteptată (IRR) este între 10-12%, semnificativ mai mare decât în cazul proiectelor similare din Grecia.

Traducere Rador: Carolina Ciulu